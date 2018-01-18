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Ціни на пальне в Україні
оновили історичні максимуми

Ціни на пальне в Україні оновили історичні максимуми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 12:50

Ціни на пальне в Україні оновили історичні максимуми

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в консалтинговій компанії UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів України.

Дивися повний текст Ціни на пальне в Україні оновили історичні максимуми.
R2
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Не забываем об акции , в этом месяце обьезжаем вог
andrey743
 
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лікуємо вог
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:26

  andrey743 написав:Не забываем об акции , в этом месяце обьезжаем вог

а что с вог не так?
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:51

  andrey743 написав:Не забываем об акции , в этом месяце обьезжаем вог

Одна из зажратых сетей заправок, как и ОККО - эти вообще еще и наглючие бандюки. Толкают тот же белорусский дизель, только на 20% дороже. Никогда на них не заправляюсь. Лью дизель на Маркете или же UPG или в крайнем случае евро на БРСМе - там у всех таже Беларусь, но по вменяемой цене.
EKO
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