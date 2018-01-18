Про це повідомили в консалтинговій компанії UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів України.
Дивися повний текст Ціни на пальне в Україні оновили історичні максимуми.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 12:50
Ціни на пальне в Україні оновили історичні максимуми
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Дивися повний текст Ціни на пальне в Україні оновили історичні максимуми.
Додано: Чет 18 січ, 2018 14:26
Додано: Чет 18 січ, 2018 15:51
Одна из зажратых сетей заправок, как и ОККО - эти вообще еще и наглючие бандюки. Толкают тот же белорусский дизель, только на 20% дороже. Никогда на них не заправляюсь. Лью дизель на Маркете или же UPG или в крайнем случае евро на БРСМе - там у всех таже Беларусь, но по вменяемой цене.
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