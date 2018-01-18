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Уряд визначився, як платитимуть
пенсії тим, хто на неї...

Уряд визначився, як платитимуть пенсії тим, хто на неї...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 13:23

Уряд визначився, як платитимуть пенсії тим, хто на неї...

Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, з 1 жовтня 2017 мінімальний розмір пенсії зріс до 1452 грн.

Дивися повний текст Уряд визначився, як платитимуть пенсії тим, хто на неї не заробив.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 13:23

Как всегда размыто и непонятно
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 13:32

  Moimir написав:Как всегда размыто и непонятно

А чего не понятно?

НЕ платят тем, кто заработал честно.

Один наколядовал и сдрыснул, другой...
Сегодня это можно назвать официальной практикой "нацарював тай втік" в США или ещё куда.
Только царювальники неньку распотрошили в хлам - вот и осталось, что пенсии, да социалку нищих потрошить - в СШа знаете, насколько всё дорого?
А ещё и на самолёте приходится на работу мотаться...
Так, что не обессудьте, но что останется то и кинут...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 18 січ, 2018 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:08

Учитывая, что страховой стаж поднимают до 35 лет, то скоро тех кто получает пенсию будут по телевизору показывать, как особо редкий вид.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:15

Человек не должен "зарабатывать" пенсию.
Она ему положена только за то, что он является гражданином этого Государства.
Если конечно... это - Государство.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:17

Re: Уряд визначився, як платитимуть пенсії тим, хто на неї..

  serg_vronsky написав:Человек не должен "зарабатывать" пенсию.

Как раз наоборот, должен
  serg_vronsky написав:Она ему положена только за то, что он является гражданином этого Государства.
Если конечно... это - Государство.

Только на уровне некой минимальной соцпомощи
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:32

Re: уряд визначився

  Kudrjavuy написав:А ещё и на самолёте приходится на работу мотаться...
Так, что не обессудьте, но что останется то и кинут...

Ну, если на руководящих должностях много иностранных граждан. Да и укр.топ.менеджмент давно семьи за границу вывез (на учебу и т.п.), то приходится иногда прилетать из вечных командировок на работу.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:33

Re: пенсії тим

  LOKY написав:тех кто получает пенсию будут по телевизору показывать, как особо редкий вид.

Их и сейчас показывают - избранные и др.неприкасаемые.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:36

Re: человек

  serg_vronsky написав:Она ему положена только за то, что он является гражданином этого Государства.
Если конечно... это - Государство.

Это в другой стране так было. А сейчас можно работать и не заработать.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:43

Можно зарабатівать, можно умереть на работе, но "получать и владеть" будут вс' равно третьи.

А это о отрыжках... :D
С улыбкой, но долей правды.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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