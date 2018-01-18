Нагадаємо, з 1 жовтня 2017 мінімальний розмір пенсії зріс до 1452 грн.
Дивися повний текст Уряд визначився, як платитимуть пенсії тим, хто на неї не заробив.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 13:23
Уряд визначився, як платитимуть пенсії тим, хто на неї...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд визначився, як платитимуть пенсії тим, хто на неї не заробив.
Додано: Чет 18 січ, 2018 13:32
А чего не понятно?
НЕ платят тем, кто заработал честно.
Один наколядовал и сдрыснул, другой...
Сегодня это можно назвать официальной практикой "нацарював тай втік" в США или ещё куда.
Только царювальники неньку распотрошили в хлам - вот и осталось, что пенсии, да социалку нищих потрошить - в СШа знаете, насколько всё дорого?
А ещё и на самолёте приходится на работу мотаться...
Так, что не обессудьте, но что останется то и кинут...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 18 січ, 2018 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 18 січ, 2018 14:08
Учитывая, что страховой стаж поднимают до 35 лет, то скоро тех кто получает пенсию будут по телевизору показывать, как особо редкий вид.
Додано: Чет 18 січ, 2018 14:15
Человек не должен "зарабатывать" пенсию.
Она ему положена только за то, что он является гражданином этого Государства.
Если конечно... это - Государство.
Додано: Чет 18 січ, 2018 14:17
Re: Уряд визначився, як платитимуть пенсії тим, хто на неї..
Как раз наоборот, должен
Только на уровне некой минимальной соцпомощи
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Додано: Чет 18 січ, 2018 14:32
Re: уряд визначився
Ну, если на руководящих должностях много иностранных граждан. Да и укр.топ.менеджмент давно семьи за границу вывез (на учебу и т.п.), то приходится иногда прилетать из вечных командировок на работу.
Додано: Чет 18 січ, 2018 14:33
Re: пенсії тим
Додано: Чет 18 січ, 2018 14:36
Re: человек
Додано: Чет 18 січ, 2018 14:43
Можно зарабатівать, можно умереть на работе, но "получать и владеть" будут вс' равно третьи.
А это о отрыжках...
С улыбкой, но долей правды.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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