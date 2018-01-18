Уряд визначився, як платитимуть пенсії тим, хто на неї...

Уточним можно работать, нужно работать:
Тільки гроші усі вже вкрали.
І вкрали ті, хто ніколи нічого своїми руками не робили.
Хіба що "Кролів розводили"
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Додано: Чет 18 січ, 2018 15:54
Уточним можно работать, нужно работать:
Тільки гроші усі вже вкрали.
І вкрали ті, хто ніколи нічого своїми руками не робили.
Хіба що "Кролів розводили"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 18 січ, 2018 16:07
Более 80 банков закрылись за последние годы, десятки заводов, тысячи частных предприятий...правительство решило не заморачиваться судьбами этих людей и вместе с настоящим окончательно лишило всех и будущего
Додано: Чет 18 січ, 2018 16:49
Ну что Вы глупость городите?
Пан "Куля в лоба" на Американское проживание семье и себе нацарював.
На остальных, так аж приятно смотреть - что их только здесь держит - работа! Лохов всё разводят.
Я уже Вам расчёт приводил: жизнь одного - стоит тысяч пенсий и социальных пособий.
А их уже давно тысячи.
Вот Украина и вымирает - кто ещё может вынужден бежать в РФ, Польшу,....
Ворам осталось Землю продать(вернее обналичить) и можно "проект Украина" закрывать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 18 січ, 2018 17:43
В Австрали например пенсии платят тем кому 65+ лет и кто гражданин или прожил больше лет в стране. Стаж и место работы не имеют значения – государственную пенсию выплачивают даже тем, кто никогда в своей жизни не работал.... вот за такую Страну стоит и воевать и работать на нее.. и нет там никаких рехформаторов..
Додано: Чет 18 січ, 2018 17:51
Re: Уряд визначився, як платитимуть пенсії тим, хто на неї..
Австралийцам про "должен" расскажите.. Вообще что значит "должен"? 50% населения вообще в СССР родилось и училось.. а работало в Украине уже.. Да и сейчас воспитание учеба детей все за счет родителей.. а взрослый человек сам себя прокормит. И вот с него дерут налоги на содержание насквозь коррумпированных и неэффективных госструктур.. так кто кому "должен"? Государство дерет деньги но хоть какую то функцию исполняет? Нет конечно..оно даже само существование не способно защитить Крым и Донбасс тому пример...
Додано: Чет 18 січ, 2018 17:55
Re: Уряд визначився, як платитимуть пенсії тим, хто на неї..
Да у меня во дворе все кто может детей от США учиться до Польши отправляют, подают на Грин Карту или ищут корни на Карту Поляка.. То что сейчас делает "власть" это геноцид населения и надеюсь их рано или поздно осудят как организаторов Голодомора-2 и признают виновным в геноциде своего населения. Достаточно сравнить сколько потеряла страна при ПАП-е и во времена Голодомора населения.
Додано: Чет 18 січ, 2018 17:56
не понимаю в чем проблема иметь 35 лет стажа к 60 годам. тем более бюджетный вуз учитывается, декрет учитывается и т.д., можно докупить стаж, можно если работа неофициальная, добровольно платить ЕСВ и куча других нюансов.
у меня в 37 лет стаж около 20, правда пришлось немного повзаимодействовать с ПФ насчет сроков учебы в вузе и работы в начале нулевых, отображенной только в трудовой книжке, но не попавшей в электронную с-му.
Додано: Чет 18 січ, 2018 18:41
я как-то рассматривал вариант поехать поработать в Австралию, слегка поизучал сайты. кроме того, есть знакомые которые туда свалили. в целом им нравится, более культурное и спокойное общество, меньше быдла, хорошая инфраструктура, социальные плюшки (что как обычно подразумевает большие налоги). хотя в покупательной способности, по сравнению с Украиной, они потеряли.
в основном я хотел поехать не ради денег, а пожить в кардинально другом мире, с другой флорой-фауной, при этом без необходимости изучать дополнительные языки.
поэтому добавлю некоторые нюансы:
- у австралийцев сейчас проблема с пенсионной системой, так как процент пенсионеров продолжает расти. поэтому в парламенте была инициатива увеличить пенсионый возраст до 70. силами местных популистов удалось ограничить до 67, собственно сейчас как раз пошел переходной период, это как у нас было для женщин постепенный подъем с 55 до 60.
- пенсия составляет примерно среднюю недельную зарплату. соответственно, в Украине это было бы 1870 грн.
- пенсию могут не дать или дать лишь часть если у пенсионера есть какой-то доход либо имеется имущество на большую сумму (например квартира/дом в Сиднее недалеко от центра)
кстати, количество населения это один из самых дурацких критериев качества жизни, которые можно придумать. советую эмигрировать в Конго, Афганистан или Судан - они плодятся как кролики и испитывают серьезный демографический бум.
в Судане в 1991 было 20 млн, в 2,5 раза меньше, чем в Украине, а сейчас их уже больше, чем нас. Видимо там вообще райская жизнь.
з.ы. люди, которые в своей зрадопропаганде злоупотребляют такими терминами, как геноцид и голодомор, скажем так, создают впечатление лиц не самых высоких моральных стандартов.
Додано: Чет 18 січ, 2018 18:53
Левацкий бессмысленный поток сознания, не относящийся к теме статьи.
Если по делу, то я не знаю как охарактеризовать - зрада это или перемога.
смысл в том, что если раньше социальную допомогу (те сумму ниже минимальной пенсии тем, кто не имеет 15 лет стажа) платили всем подряд, то теперь ограничат этот аттракцион невиданной щедрости.
лично я например не хочу, чтобы из моих налогов платились деньги неким людям, которые почти всю жизнь проработали неофициально, не отлистывая в пенсионный. они не считали нужным скидываться на обеспечение пенсионеров. теперь они стали пенсионерами и я не считаю нужным скидываться на их обеспечение.
я считаю что людей, которые согласны с этим утверждением, не стоит допускать до избирательных урн. потому что избирательное право - прерогатива Граждан, а не Населения. А любой Гражданин должен понимать что у государства нет денег. Все деньги, которые находятся в бюджете - это деньги налогоплательщиков. а функция государства - распределять эти деньги согласно неким правилам. Правила определяются законодателями, которых выбирают граждане страны на выборах. И основная проблема Украины в том, что весьма солидный процент населения не понимают элементарных вещей, но при этом имеют равные с гражданами права голоса.
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