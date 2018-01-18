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Уряд визначився, як платитимуть
пенсії тим, хто на неї...

Уряд визначився, як платитимуть пенсії тим, хто на неї...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:54

  sal написав:
  serg_vronsky написав:Она ему положена только за то, что он является гражданином этого Государства.
Если конечно... это - Государство.

Это в другой стране так было. А сейчас можно работать и не заработать.

Уточним можно работать, нужно работать:
Тільки гроші усі вже вкрали.
І вкрали ті, хто ніколи нічого своїми руками не робили.

Хіба що "Кролів розводили"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:56

  LOKY написав:Учитывая, что страховой стаж поднимают до 35 лет, то скоро тех кто получает пенсию будут по телевизору показывать, как особо редкий вид.


не понимаю в чем проблема иметь 35 лет стажа к 60 годам. тем более бюджетный вуз учитывается, декрет учитывается и т.д., можно докупить стаж, можно если работа неофициальная, добровольно платить ЕСВ и куча других нюансов.
у меня в 37 лет стаж около 20, правда пришлось немного повзаимодействовать с ПФ насчет сроков учебы в вузе и работы в начале нулевых, отображенной только в трудовой книжке, но не попавшей в электронную с-му.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:41

  Джон написав:
  Faceless написав:Как раз наоборот, должен

Австралийцам про "должен" расскажите.. Вообще что значит "должен"? 50% населения вообще в СССР родилось и училось.. а работало в Украине уже.. Да и сейчас воспитание учеба детей все за счет родителей.. а взрослый человек сам себя прокормит. И вот с него дерут налоги на содержание насквозь коррумпированных и неэффективных госструктур.. так кто кому "должен"? Государство дерет деньги но хоть какую то функцию исполняет? Нет конечно..оно даже само существование не способно защитить Крым и Донбасс тому пример...


я как-то рассматривал вариант поехать поработать в Австралию, слегка поизучал сайты. кроме того, есть знакомые которые туда свалили. в целом им нравится, более культурное и спокойное общество, меньше быдла, хорошая инфраструктура, социальные плюшки (что как обычно подразумевает большие налоги). хотя в покупательной способности, по сравнению с Украиной, они потеряли.
в основном я хотел поехать не ради денег, а пожить в кардинально другом мире, с другой флорой-фауной, при этом без необходимости изучать дополнительные языки.
поэтому добавлю некоторые нюансы:

- у австралийцев сейчас проблема с пенсионной системой, так как процент пенсионеров продолжает расти. поэтому в парламенте была инициатива увеличить пенсионый возраст до 70. силами местных популистов удалось ограничить до 67, собственно сейчас как раз пошел переходной период, это как у нас было для женщин постепенный подъем с 55 до 60.

- пенсия составляет примерно среднюю недельную зарплату. соответственно, в Украине это было бы 1870 грн.

- пенсию могут не дать или дать лишь часть если у пенсионера есть какой-то доход либо имеется имущество на большую сумму (например квартира/дом в Сиднее недалеко от центра)


кстати, количество населения это один из самых дурацких критериев качества жизни, которые можно придумать. советую эмигрировать в Конго, Афганистан или Судан - они плодятся как кролики и испитывают серьезный демографический бум.
в Судане в 1991 было 20 млн, в 2,5 раза меньше, чем в Украине, а сейчас их уже больше, чем нас. Видимо там вообще райская жизнь.


з.ы. люди, которые в своей зрадопропаганде злоупотребляют такими терминами, как геноцид и голодомор, скажем так, создают впечатление лиц не самых высоких моральных стандартов.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:53

  Kudrjavuy написав:
  Moimir написав:Как всегда размыто и непонятно

А чего не понятно?

НЕ платят тем, кто заработал честно.

Один наколядовал и сдрыснул, другой...
Сегодня это можно назвать официальной практикой "нацарював тай втік" в США или ещё куда.
Только царювальники неньку распотрошили в хлам - вот и осталось, что пенсии, да социалку нищих потрошить - в СШа знаете, насколько всё дорого?
А ещё и на самолёте приходится на работу мотаться...
Так, что не обессудьте, но что останется то и кинут...


Левацкий бессмысленный поток сознания, не относящийся к теме статьи.

Если по делу, то я не знаю как охарактеризовать - зрада это или перемога.
смысл в том, что если раньше социальную допомогу (те сумму ниже минимальной пенсии тем, кто не имеет 15 лет стажа) платили всем подряд, то теперь ограничат этот аттракцион невиданной щедрости.

лично я например не хочу, чтобы из моих налогов платились деньги неким людям, которые почти всю жизнь проработали неофициально, не отлистывая в пенсионный. они не считали нужным скидываться на обеспечение пенсионеров. теперь они стали пенсионерами и я не считаю нужным скидываться на их обеспечение.

Человек не должен "зарабатывать" пенсию.
Она ему положена только за то, что он является гражданином этого Государства.
Если конечно... это - Государство.


я считаю что людей, которые согласны с этим утверждением, не стоит допускать до избирательных урн. потому что избирательное право - прерогатива Граждан, а не Населения. А любой Гражданин должен понимать что у государства нет денег. Все деньги, которые находятся в бюджете - это деньги налогоплательщиков. а функция государства - распределять эти деньги согласно неким правилам. Правила определяются законодателями, которых выбирают граждане страны на выборах. И основная проблема Украины в том, что весьма солидный процент населения не понимают элементарных вещей, но при этом имеют равные с гражданами права голоса.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 20:08

сегодня прошла статья, мол те суммы что заблокированы налоговиками по НДСу (по закону, вроде как), их можно разблокировать через принятие нового закона, инициатором будет Кабмин.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 21:43

galex
Напишите по пунктам: какие факторы определяют результат выборов (или выбор избирателя, который является большинством практически в любом обществе -- выбор обывателя).

Или проще: каким образом население может определить нужных законодателей, согласовать свой выбор и потом обеспечить их победу.

И как с этим справляются сантехники-водители-домохозяйки и т.д, в развитых странах))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 05:39

  galex написав:
  Kudrjavuy написав:
  Moimir написав:Как всегда размыто и непонятно

А чего не понятно?

НЕ платят тем, кто заработал честно.

Один наколядовал и сдрыснул, другой...
Сегодня это можно назвать официальной практикой "нацарював тай втік" в США или ещё куда.
Только царювальники неньку распотрошили в хлам - вот и осталось, что пенсии, да социалку нищих потрошить - в СШа знаете, насколько всё дорого?
А ещё и на самолёте приходится на работу мотаться...
Так, что не обессудьте, но что останется то и кинут...


Левацкий бессмысленный поток сознания, не относящийся к теме статьи.

Если по делу, то я не знаю как охарактеризовать - зрада это или перемога.
смысл в том, что если раньше социальную допомогу (те сумму ниже минимальной пенсии тем, кто не имеет 15 лет стажа) платили всем подряд, то теперь ограничат этот аттракцион невиданной щедрости.

лично я например не хочу, чтобы из моих налогов платились деньги неким людям, которые почти всю жизнь проработали неофициально, не отлистывая в пенсионный. они не считали нужным скидываться на обеспечение пенсионеров. теперь они стали пенсионерами и я не считаю нужным скидываться на их обеспечение.

Человек не должен "зарабатывать" пенсию.
Она ему положена только за то, что он является гражданином этого Государства.
Если конечно... это - Государство.


я считаю что людей, которые согласны с этим утверждением, не стоит допускать до избирательных урн. потому что избирательное право - прерогатива Граждан, а не Населения. А любой Гражданин должен понимать что у государства нет денег. Все деньги, которые находятся в бюджете - это деньги налогоплательщиков. а функция государства - распределять эти деньги согласно неким правилам. Правила определяются законодателями, которых выбирают граждане страны на выборах. И основная проблема Украины в том, что весьма солидный процент населения не понимают элементарных вещей, но при этом имеют равные с гражданами права голоса.

К огромному сожалению, я о конкретном: не платят тем, кто "заработал".
А Вы фуфло толкаете, шо на митинге для ума лишенных(в турецких шароварах).
Это вопрос для Вас вероятно ещё не изучен - то учите и будьте готовы, что Вас будут иметь.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<12
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