Уряд визначився, як платитимуть пенсії тим, хто на неї...

Додано: Чет 18 січ, 2018 18:41

Джон написав: Faceless написав: Как раз наоборот, должен Как раз наоборот, должен

Австралийцам про "должен" расскажите.. Вообще что значит "должен"? 50% населения вообще в СССР родилось и училось.. а работало в Украине уже.. Да и сейчас воспитание учеба детей все за счет родителей.. а взрослый человек сам себя прокормит. И вот с него дерут налоги на содержание насквозь коррумпированных и неэффективных госструктур.. так кто кому "должен"? Государство дерет деньги но хоть какую то функцию исполняет? Нет конечно..оно даже само существование не способно защитить Крым и Донбасс тому пример... Австралийцам про "должен" расскажите.. Вообще что значит "должен"? 50% населения вообще в СССР родилось и училось.. а работало в Украине уже.. Да и сейчас воспитание учеба детей все за счет родителей.. а взрослый человек сам себя прокормит. И вот с него дерут налоги на содержание насквозь коррумпированных и неэффективных госструктур.. так кто кому "должен"? Государство дерет деньги но хоть какую то функцию исполняет? Нет конечно..оно даже само существование не способно защитить Крым и Донбасс тому пример...

я как-то рассматривал вариант поехать поработать в Австралию, слегка поизучал сайты. кроме того, есть знакомые которые туда свалили. в целом им нравится, более культурное и спокойное общество, меньше быдла, хорошая инфраструктура, социальные плюшки (что как обычно подразумевает большие налоги). хотя в покупательной способности, по сравнению с Украиной, они потеряли.в основном я хотел поехать не ради денег, а пожить в кардинально другом мире, с другой флорой-фауной, при этом без необходимости изучать дополнительные языки.поэтому добавлю некоторые нюансы:- у австралийцев сейчас проблема с пенсионной системой, так как процент пенсионеров продолжает расти. поэтому в парламенте была инициатива увеличить пенсионый возраст до 70. силами местных популистов удалось ограничить до 67, собственно сейчас как раз пошел переходной период, это как у нас было для женщин постепенный подъем с 55 до 60.- пенсия составляет примерно среднюю недельную зарплату. соответственно, в Украине это было бы 1870 грн.- пенсию могут не дать или дать лишь часть если у пенсионера есть какой-то доход либо имеется имущество на большую сумму (например квартира/дом в Сиднее недалеко от центра)кстати, количество населения это один из самых дурацких критериев качества жизни, которые можно придумать. советую эмигрировать в Конго, Афганистан или Судан - они плодятся как кролики и испитывают серьезный демографический бум.в Судане в 1991 было 20 млн, в 2,5 раза меньше, чем в Украине, а сейчас их уже больше, чем нас. Видимо там вообще райская жизнь.з.ы. люди, которые в своей зрадопропаганде злоупотребляют такими терминами, как геноцид и голодомор, скажем так, создают впечатление лиц не самых высоких моральных стандартов.