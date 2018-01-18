Уряд визначився, як платитимуть пенсії тим, хто на неї...
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Kudrjavuy написав:В этой "Уркаине" достойные люди имеют право только на геморрой и сколиоз. И то, с надписью сам таким родился. Так, что кто ещё трудоспособен рекомендую бежать - бежать в цивилизованные страны. Иначе ...иды и кровью вашей своих деток кормить будут.
весьма показательно. как бы я не относился негативно к власти януковича и его приспешников, я никогда бы себе не позволил неуважение к стране и ее символам. это удел тех, кто ненавидит эту страну. именно поэтому все позитивные события в Украине так больно вас бьют по одному месту.
Surfer написав:Уже не говоря о том что после 35-40 лет найти новую достойную работу для большинства здесь маловероятно.
после 40 наоборот как раз самый расцвет, когда знания дополняются определенным жизненным опытом и мудростью. ну конечно если с 20 лет начинать деградировать, на досуге занимаясь исключительно алкоголизмом и не открыть за следующие 20 лет ни одной книжки, то можно и к 40 потерять профпригодность. в реальности же, с ростом процента умственного труда и с прочным входом компьютеров в быт, через 10-20 лет поколение 50-60летних будет гораздо умнее и дееспособнее своих предшественников.
Покупать пенсионный стаж это конечно же ерунда. Во первых купить можно всего несколько лет , во вторых это полный абсурд учитывая суть пенсионных накоплений у нас в стране.
это не абсурд, если человеку осталось совсем немного до 35
Существующая система с порогом стажа в 35 лет напрочь лишает большиство пенсии - многие начинали работать в те дикие времена когда нужно было выживать без официального оформления, без пенсионных отчислений
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думаю что далеко не большинство. претензии вообще абсурдны. если человек работал в темную, не платя ни налоги ни отчисления в ПФ, то он по сути, обманывал государство. но при этом вы хотите чтобы когда он сам станет пенсионером, государство ему начисляло пенсию. извините, но это какой-то совковый иждивенческий подход человека, который считает что деньги растут где-то на дереве. получается когда гражданин ворует, это вы приветствуете, но при этом порошенко ворует, значит негодяй (если нет фактов воровства, можно сказать "увел в офшоры" - это такое удобное выражение чтобы нельзя было фактически проверить). да, у нас многие так любят "бороться с коррупцией". только почему-то не своей, а исключительно чужой. не зря говорят "я против коррупции, но если что, чтобы можно было через кума порешать" ))
Нынешняя регуляторная система от реформаторов которые заботяться не слишком ли много украинцы жрут - это убийство пенсионной системы. Вся суть нынешней пенсионной системы :
это как раз наведение порядка, который кстати позволит уменьшить дефицит ПФ и обеспечивать более качественную пенсию тем, кто добросовестно наполнял этот фонд.
и да, ваша занимательная арифметика - манипуляция для тех, кто плохо учился в школе. сомневаюсь что вы этого не понимаете, по сути вместо дискуссии вы занимаетесь пропагандой.
В ПФ отчисляется 22%, а средний "возраст дожития" в Украине - порядка 18 лет. если бы пенсионеры получали пенсию строго 5 лет после 60 и ни годом больше, можно было бы с этих денег платить им 100% от усредненной зарплаты, а не 35%.
Surfer написав:Работать в этой стране можно разве что на себя. Уже не говоря о том что после 35-40 лет найти новую достойную работу для большинства здесь маловероятно. Покупать пенсионный стаж это конечно же ерунда. Во первых купить можно всего несколько лет , во вторых это полный абсурд учитывая суть пенсионных накоплений у нас в стране. Существующая система с порогом стажа в 35 лет напрочь лишает большиство пенсии - многие начинали работать в те дикие времена когда нужно было выживать без официального оформления, без пенсионных отчислений. Тех у кого маленький стаж - отпадает смысл платить дальше пенсионные взносы вообще. Нынешняя регуляторная система от реформаторов которые заботяться не слишком ли много украинцы жрут - это убийство пенсионной системы. Вся суть нынешней пенсионной системы :
Туфта а не арифметика, уже начиная с самого первого предложения. Мало того, вопрос "вернуть отчисления" совершенно абсурден ибо они нигде и не накапливаются. Аналогично абсурдно заявление о невозможности найти работу после 35-40
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Kudrjavuy написав:В этой "Уркаине" достойные люди имеют право только на геморрой и сколиоз. И то, с надписью сам таким родился. Так, что кто ещё трудоспособен рекомендую бежать - бежать в цивилизованные страны. Иначе ...иды и кровью вашей своих деток кормить будут.
весьма показательно. как бы я не относился негативно к власти януковича и его приспешников, я никогда бы себе не позволил неуважение к стране и ее символам. это удел тех, кто ненавидит эту страну. именно поэтому все позитивные события в Украине так больно вас бьют по одному месту.
Меня например больно бьют не позитивные события, а их полное отсутствие. Кем я являюсь?
galex написав:и да, ваша занимательная арифметика - манипуляция для тех, кто плохо учился в школе. сомневаюсь что вы этого не понимаете, по сути вместо дискуссии вы занимаетесь пропагандой.
В ПФ отчисляется 22%, а средний "возраст дожития" в Украине - порядка 18 лет. если бы пенсионеры получали пенсию строго 5 лет после 60 и ни годом больше, можно было бы с этих денег платить им 100% от усредненной зарплаты, а не 35%.
Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине - 65 лет. Что Вы там про манипуляции писали и про 18 лет дожития? И кто Вам сказал, что если бы можно было платить 100%, а не 35%, то наши гении госуправления делали бы это? Что за абсурд?
Faceless написав:Туфта а не арифметика, уже начиная с самого первого предложения. Мало того, вопрос "вернуть отчисления" совершенно абсурден ибо они нигде и не накапливаются. Аналогично абсурдно заявление о невозможности найти работу после 35-40
Туфта - это на черное говорить белое, даже если это делает модератор. Человек именно в ПФ делает отчисления на протяжении всей жизни. Зачем? Чтобы потом государство обеспечило ему достойную старость. И вложил за всю свою рабочую жизнь в эту достойную старость Х гривен. Выходит на пенсию в том возрасте, когда ему остается от 5 до 10 лет увядания и на это увядание ему государство выдает пенсию на итоговую сумму в 0.2-0.3 Х гривен. Ну а про накопления никто и не говорил, говорили про "вернуть отчисления", конечно же имелось ввиду не дословно, но суть та же: увидеть хотя бы примерно ту же сумму, которую всю жизнь вносил в ПФ. И кстати, если уж начинаете буквоедствовать, то объясните мне как соотносится официальный термин "взнос" в ПФ и Ваше утверждение, что определение "вернуть отчисления" - абсурдно? Фейс, хотите буквоедствовать выкручивая и перекручивая слова в свою пользу - отказывайтесь от модерки. Потому что выглядит это очень низко, мерзко и подло и портит общее отношение пользователей ко всему ресурсу.
Imp написав:Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине - 65 лет. Что Вы там про манипуляции писали и про 18 лет дожития?
не думал что на финансовом форуме нужно объяснять вещи уровня младшей школы. во-первых, в Украине есть еще и женщины. которых больше, чем мужчин. и которые живут гораздо дольше. представьте себе, им тоже нужно платить пенсии. во-вторых, средняя продолжительность жизни в целом 71 год. но люди почему-то не желают умирать в одном и том же возрасте. следовательно, кто-то проживет 51, кто-то 61, кто-то 81, кто-то 91. в среднем получится 71. проблема в том, что этим трем людям (кто дожил до 60) после 60 нужно заплатить пенсию за 1+21+31=53 года, в среднем 17,7 на человека. Вот так и возникает возраст дожития, который гораздо выше разницы продолжительности и выхода на пенсию.
по вашей логике, если бы в Украине на пенсию выходили в 65 пять лет, то мужчин пенсионеров вообще не существовало бы. а на практике пенсионеров у нас около трети страны и количество работающих, отчисляющих деньги в ПФ, меньше, чем пенсионеров. то есть если со средней зарплаты в 7480 каждый отчислит по 22%, это даст лишь 1646 средней пенсии поэтому обеспечить текущую среднюю пенсию в 2450 грн без многомиллиардных вливаний из бюджета невозможно.
И кто Вам сказал, что если бы можно было платить 100%, а не 35%, то наши гении госуправления делали бы это? Что за абсурд?
все цифры и отчеты доступны и предельно прозрачны. если бы по ним было видно что можно платить 100%, то они бы и платили сколько положено. а если бы какие-то цифры врали, это все элементарно проверяется.
Для хороших пенсий должны быть хорошие зарплаты. Для хороших зарплат должна быть прибыль, для чего нужно производить качественный и востребованный продукт. А как может производить качественный продукт человек, который не умеет в простейшую школьную математику?
потому так и живем. "дурнi бо бiднi, а бiднi бо дурнi".
Т.е. вы считаете что уже изначально некорректный посыл - взять за базу отчислений константу, не меняющуюся 35 лет? Сравнивать сумму, накопленную из взносов за такой огромный период, с суммой, рассчитанной в конце периода, безо всякого дисконтирования и проч - по вашему тоже "грамотная арифметика"? За последние 35 лет сменилось три валюты, сама гривна существует всего 21 год. Весь "расчет" - полнейшая туфта от начала и до конца, что совершенно очевидно
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Т.е. вы считаете что уже изначально некорректный посыл - взять за базу отчислений константу, не меняющуюся 35 лет? Сравнивать сумму, накопленную из взносов за такой огромный период, с суммой, рассчитанной в конце периода, безо всякого дисконтирования и проч - по вашему тоже "грамотная арифметика"? За последние 35 лет сменилось три валюты, сама гривна существует всего 21 год. Весь "расчет" - полнейшая туфта от начала и до конца, что совершенно очевидно
Придраться к цифре и валюте, чтобы замылить основной посыл. Продолжайте.