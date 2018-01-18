Уряд визначився, як платитимуть пенсії тим, хто на неї...

Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:46

Surfer написав: Уже не говоря о том что после 35-40 лет найти новую достойную работу для большинства здесь маловероятно.

Уже не говоря о том что после 35-40 лет найти новую достойную работу для большинства здесь маловероятно.

Покупать пенсионный стаж это конечно же ерунда. Во первых купить можно всего несколько лет , во вторых это полный абсурд учитывая суть пенсионных накоплений у нас в стране.

Существующая система с порогом стажа в 35 лет напрочь лишает большиство пенсии - многие начинали работать в те дикие времена когда нужно было выживать без официального оформления, без пенсионных отчислений

Нынешняя регуляторная система от реформаторов которые заботяться не слишком ли много украинцы жрут - это убийство пенсионной системы. Вся суть нынешней пенсионной системы :

после 40 наоборот как раз самый расцвет, когда знания дополняются определенным жизненным опытом и мудростью.ну конечно если с 20 лет начинать деградировать, на досуге занимаясь исключительно алкоголизмом и не открыть за следующие 20 лет ни одной книжки, то можно и к 40 потерять профпригодность.в реальности же, с ростом процента умственного труда и с прочным входом компьютеров в быт, через 10-20 лет поколение 50-60летних будет гораздо умнее и дееспособнее своих предшественников.это не абсурд, если человеку осталось совсем немного до 35думаю что далеко не большинство.претензии вообще абсурдны. если человек работал в темную, не платя ни налоги ни отчисления в ПФ, то он по сути, обманывал государство. но при этом вы хотите чтобы когда он сам станет пенсионером, государство ему начисляло пенсию. извините, но это какой-то совковый иждивенческий подход человека, который считает что деньги растут где-то на дереве.получается когда гражданин ворует, это вы приветствуете, но при этом порошенко ворует, значит негодяй (если нет фактов воровства, можно сказать "увел в офшоры" - это такое удобное выражение чтобы нельзя было фактически проверить). да, у нас многие так любят "бороться с коррупцией". только почему-то не своей, а исключительно чужой. не зря говорят "я против коррупции, но если что, чтобы можно было через кума порешать" ))это как раз наведение порядка, который кстати позволит уменьшить дефицит ПФ и обеспечивать более качественную пенсию тем, кто добросовестно наполнял этот фонд.и да, ваша занимательная арифметика - манипуляция для тех, кто плохо учился в школе. сомневаюсь что вы этого не понимаете, по сути вместо дискуссии вы занимаетесь пропагандой.В ПФ отчисляется 22%, а средний "возраст дожития" в Украине - порядка 18 лет.если бы пенсионеры получали пенсию строго 5 лет после 60 и ни годом больше, можно было бы с этих денег платить им 100% от усредненной зарплаты, а не 35%.