Уряд визначився, як платитимуть пенсії тим, хто на неї...

Додано: Суб 20 січ, 2018 03:58

Imp написав: Faceless написав: Imp написав: Туфта - это на черное говорить белое Туфта - это на черное говорить белое

Т.е. вы считаете что уже изначально некорректный посыл - взять за базу отчислений константу, не меняющуюся 35 лет? Сравнивать сумму, накопленную из взносов за такой огромный период, с суммой, рассчитанной в конце периода, безо всякого дисконтирования и проч - по вашему тоже "грамотная арифметика"? За последние 35 лет сменилось три валюты, сама гривна существует всего 21 год. Весь "расчет" - полнейшая туфта от начала и до конца, что совершенно очевидно Т.е. вы считаете что уже изначально некорректный посыл - взять за базу отчислений константу, не меняющуюся 35 лет? Сравнивать сумму, накопленную из взносов за такой огромный период, с суммой, рассчитанной в конце периода, безо всякого дисконтирования и проч - по вашему тоже "грамотная арифметика"? За последние 35 лет сменилось три валюты, сама гривна существует всего 21 год. Весь "расчет" - полнейшая туфта от начала и до конца, что совершенно очевидно

Придраться к цифре и валюте, чтобы замылить основной посыл. Продолжайте. Придраться к цифре и валюте, чтобы замылить основной посыл. Продолжайте.

Вы правы , защитнички туфты прибегают к примитивнейшей манипуляции - лишь бы спрятать концы в воду.Арифметика здесь элементарная. Не нравятся три валюты - возьмем одну, зеленую , которая не менялась все эти годы и была и остается основным ориентиром для расчетов. Средняя ЗП менялась, % отчислений в пенсионный фонд тоже менялись , но имеем линейную зависимость и можем смело оперировать средними цифрами - больше зп - больше пенсионных отчислений. Принципиально эти +- ни на что не влияют.Возьмем среднюю ЗП в 200$. Если взять период с начала 00х по сегодня - вполне. % пенсионных отчислений был 34% сейчас всего несколько лет как 22%. возмем для простоты расчетов даже по минимуму 25% (среднее естественно больше - только в пользу моей позиции, дарю "фору" "оппонентам"). Итого получаем ежемесячных отчислений в фонд подядка 50$. На секундочку, это размер нынешней минимальной пенсии , уже со всеми "повышениями". Кстати о индексациях "солидарной системы" - после почти 4-х кратного (400%) падения гривны по отношению к доллару минимальную пенсию "проиндексировали" , если сравнивать с 2013 всего на 50%%. Средняя ЗП поднималась до 400 - пенсия прыгала до 100 - те же 25%. Не говоря о том что официальные ЗП в Украине сильно уступают реальным , а пенсия как ни крути прыгала от 42 до 100.данные взяты отсюда :Вернемя к отчислениям. Как мы выше выяснили ежемесячные отчисления в пенсионный фонд , даже не с реальной а белой ЗП, фактически составляют размер минимальной пенсии. Таким образом человек после 35 лет выслуги мог бы заработать сам себе 35 лет пенсии без всяких посредников. Заметьте - те же цифры, сроки что и в вышеприведенной статистике , арифметика здесь простая, чтобы провластные флудеры тут не писали. 45 стажа - 45 лет пенсии. Ну у нас столько не живут. Я уже молчу что эти деньги могли бы работать на владельца - самые простые и доступные инвестиции - недвига , депо, и т.д. , а не на бестолковое государство, полное чиновников - хапуг. Выйдя на работу например в 20 лет , максимум в 55 можно уходить на чесно заработанную пенсию до (55+35) 90 лет, и это без реинвестиций , а они могут очень существенно увеличить "пенсию", и с правом оставить ее наследникам, в отличие от нынешней системы. В солидарной системе тебе дядя решает когда тебе выйти чтобы ты смог побыстрее умереть без заработанных выплат, каждый год повышая планку, тебе разрешают пару лет пожить на пенсию которую ты зарабатывал десятилетиями, на сегодня это 5-10 лет а то и вовсе 0 (как например для мужчин, и не надо здесь примитивных манипуляций "мужчины пенсий не поучают" - выглядит совсем уж глупо) , учитывая срок выхода на пенсию и среднюю продолжительность жизни в стране.Как это работает на саммом деле - у многих есть персональные примеры - родители, миллионы нищих пенсионеров, со стажем работы в 40-50 лет с нищенской пенсией, близкой к минимальной. Далеко ходить не надо. При 40-50 лет стажа, например, предки мои бы не выжили бы без моей помощи на эту "пенсию" и я точно знаю что это далеко не исключительный случай. И это при том что меня фактически лишают пенсии "нововведениями", несмотря на то что какие то надцать лет отчислений - то есть я еще оплачиваю ТУ систему и у меня просто забирают мной заработанные и внесенные в пенсионный фонд деньги. И не надо здесь голимого флуда про три разных валюты, "константы", купить пенсионный стаж (кстати по двукратной цене - наглейший развод) - вот где манипуляции и пропаганда, защищающий эту грабительскую систему - все перед глазами.