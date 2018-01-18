Уряд визначився, як платитимуть пенсії тим, хто на неї...

Додано: Пон 22 січ, 2018 03:36

средняя продолжительность жизни в целом 71 год. но люди почему-то не желают умирать в одном и том же возрасте. следовательно, кто-то проживет 51, кто-то 61, кто-то 81, кто-то 91. в среднем получится 71.

проблема в том, что этим трем людям (кто дожил до 60) после 60 нужно заплатить пенсию за 1+21+31=53 года, в среднем 17,7 на человека. Вот так и возникает возраст дожития, который гораздо выше разницы продолжительности и выхода на пенсию.

Куда прёшь?! У тебя возраст дожития закончился...



Итак, если кто-то вдруг не в курсе, то коэффициент дожития или возраст дожития (он же срок дожития) – это тот временной интервал, по истечении которого человек ДОЛЖЕН, согласно выводам специалистов Пенсионного фонда РФ, УМЕРЕТЬ, чтобы у представителей ПФР не болела голова по поводу того, из каких средств ему выплачивать пенсию. Да-да – вышел срок дожития – будь любезен предстать перед судом Господним, ибо на твоём пенсионном счёте уже нет денег...



Но ведь ни для кого не секрет, что меньшинство россиян, выходящих на пенсию, «выживает» в течение всего срока дожития. Большинство умирает, не прожив и половины от срока, установленного ПФР.



Получается, что человеку, чтобы взять от ПФР всё и ещё чуть больше, придётся «пережить» тот срок дожития, который россиянам устанавливают гуманнейшие из гуманных чиновники Фонда. Но в том и счастье для таких чиновников – 90% пенсионеров не достигают этой планки, фактически даря деньги Фонду.



И отследить судьбу этих средств чаще всего не представляется возможным, ибо ПФР по своей закрытости даст фору любой организации, включая даже спецслужбы... Причём фонд для информационного освещения упомянутой стороны его деятельности в равной степени закрыт как для самих пенсионеров, так и для журналистов, в должностные обязанности которых входит информирование населения в том числе и на пенсионные темы.



https://topwar.ru/93622-kuda-presh-u-te ... ilsya.html

Итак, если кто-то вдруг не в курсе, то коэффициент дожития или возраст дожития (он же срок дожития) – это тот временной интервал, по истечении которого человек ДОЛЖЕН, согласно выводам специалистов Пенсионного фонда РФ, УМЕРЕТЬ, чтобы у представителей ПФР не болела голова по поводу того, из каких средств ему выплачивать пенсию. Да-да – вышел срок дожития – будь любезен предстать перед судом Господним, ибо на твоём пенсионном счёте уже нет денег...Но ведь ни для кого не секрет, что меньшинство россиян, выходящих на пенсию, «выживает» в течение всего срока дожития. Большинство умирает, не прожив и половины от срока, установленного ПФР.Получается, что человеку, чтобы взять от ПФР всё и ещё чуть больше, придётся «пережить» тот срок дожития, который россиянам устанавливают гуманнейшие из гуманных чиновники Фонда. Но в том и счастье для таких чиновников – 90% пенсионеров не достигают этой планки, фактически даря деньги Фонду.

В 90х была редкостью белая зарплата вообще , об этом тоже разговор - большинство работодателей уходили от налогов и тут хочешь не хочешь твой трудовой стаж пропадает. Взносы были грабительские , инфляция была сумашедшая. Хотя уровень черной зарплаты мог быть в разы больше условных 200уе.Про 5 лет вуза , опыт , уровень, квалификация - это все отговорки для бедных и кстати я говорю о реальном стаже а не расчетах ПФ. Теперь становится понятна ваша позиция по поводу "работы в Украине" - при этом замявшись что то говорить про 200уе в последние годы - это убожество считать зарплатой/работой да еще с кучей оговорок. Не хотел разводить флуд по этому вопросу - но теперь все понятно , выражаю вам свои искренние соболезнования. В этой стране со времен совка рулили не представители интеллектуального труда , инженеры , не опыт и квалификация и т.п. а связи , кумовья, выпускники торговых техникумов и блатные. Посмотрите на верхушку власти что при этих что при нынешних - олигарх - карточный катала, през - проффессор - шапкокрад с двумя ходками, премьер - директор рынка , генпрокурор - даже без профильного образования. Или "сливки общества" в ВР. Я уже молчу про блатную молодую поросль от стоматологов и глав нафтогаза выписывающих себе многомиллионные зарплаты за фактически ротердамы ++, до деевых . Много интеллекта вы видели у местных хозяев лимузинов премиум класса ? Опыт работы, квалификация , образование, должность, говорите ?Это если государство скрести будет в лице вот таких вот "проффессионалов" новых или старых, никогда "не наскребется". В том то и дело что я писал если саммому распоряжаться своей зарплатой без посредников , в сравнении так сказать, то очень даже "наскребается". Более того если брать нормальные реальные зарплаты а не "статистические" в Киеве это в районе 1К. Если работать самому - то и того больше. Так вот с этой зп , откладывая условные 25% в персональный пенсионный фонд вовсе за 10 лет можно обеспечить себе 50 лет минимальной пенсии. Чтобы тут балаболы-манипуляторы не расказывали об отсутствии связи средней зарплаты и минимальной пенсии. Заработал эти деньги и могу обеспечить себя КАК МИНИМУМ минимальной пенсией, выйдя на пенсию даже в 30 лет. ОДНАКО государство в аналогничном случае говорит что 10 лет стажа для получения пенсии не достаточно вообще. Шиш тебе а не пенсию. И самое интересное что если я дальше буду работать , хотя точно буду знать что необходимого стажа для получения пенсии у меня все равно не будет, с меня все равно будут грабительски высчитывать отчисления в ПФ которых я больше не увижу.у них "своя" "логика", которую подхватывают недалекие :То есть "первых", умерших в 51 и ранее , работавших и отдававших свои взносы в ПФ они не учитывают в фашистской терминологии "возраста дожития". Хотя сюда же входят те кто не дожил до 60/65 лет - до сроков выхода на пенсию , или прожили в пенсионном возрасте всего несколько лет так и не "выбрав" свое - это все пенсионные взносы которые они не получили. А ведь их гораздо больше чем тех кто доживает до 81-91 - средняя продолжительность как ни крути 71 год. Весовой коэффициент накоплений тех кто не дожил до пенсии гораздо больше тех кто доживает до 91. И этот "крен" совсем не в пользу нарисованной манипуляторами схемы. Куда девается их пенсионные отчисления ? На карман и на мальдивы по примеру своих хозяев ? А для всех остальных вводятся манипуляции в виде "возраста дожития" и т.п.Кстати терминология "возраста дожития" популярна именно за поребриком, минстець уже ольгинцев фрахтует ? И немного информации и статистики о "возрасте дожития" :Бинго как говорится - ПФ бездонная черная дыра для рабов всю жизнь отстегивающих в ПФ и с другой стороны - рог изобилия для функционеров.Выше абсолютно ясно показано как элементарно в рамках абсолютно доступных для всех категорий работающих уровнях ЗП от 200 до 1000 , даже не беру такие же реальные цифры выше, можно реально заработать десятилетия (35-50 лет) выплаты пусть минимальной но пенсии. Естественно реальные зароботки выше 200, и работать можно куда больше 10 лет - а следовательно пенсия не на несколько лет, четко подвинутая к средней продолжительности жизни "грамотными менеджерами" а до схочу - то есть до КОНЦА жизни а то и на наследников еще хватит, при этом песния может быть совсем не минимальной. А манипуляторы , которые считают всех видимо такими же недалекими как они сами, начинают втирать про "возраст дожития" , и прочую фигню, лишь бы скрыть что государство мягко говоря нагревает всех на этой схеме современного рабства , снимающего с зарплат 22-37% - то есть очень не маленькую часть, постоянно поднимая планку пенсионного возраста, и трудового стажа, когда дожившим остается не десятки лет а от 0 до 10 лет на получение пенсий в среднем, причем без гарантий, как видно по сегодняшним старикам, отдавшим такой же пенсионной системе 40-50 и больше трудовых лет.