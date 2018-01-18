Уряд визначився, як платитимуть пенсії тим, хто на неї...
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Т.е. вы считаете что уже изначально некорректный посыл - взять за базу отчислений константу, не меняющуюся 35 лет? Сравнивать сумму, накопленную из взносов за такой огромный период, с суммой, рассчитанной в конце периода, безо всякого дисконтирования и проч - по вашему тоже "грамотная арифметика"? За последние 35 лет сменилось три валюты, сама гривна существует всего 21 год. Весь "расчет" - полнейшая туфта от начала и до конца, что совершенно очевидно
Придраться к цифре и валюте, чтобы замылить основной посыл. Продолжайте.
Вы правы , защитнички туфты прибегают к примитивнейшей манипуляции - лишь бы спрятать концы в воду.
Арифметика здесь элементарная. Не нравятся три валюты - возьмем одну, зеленую , которая не менялась все эти годы и была и остается основным ориентиром для расчетов. Средняя ЗП менялась, % отчислений в пенсионный фонд тоже менялись , но имеем линейную зависимость и можем смело оперировать средними цифрами - больше зп - больше пенсионных отчислений. Принципиально эти +- ни на что не влияют.
Возьмем среднюю ЗП в 200$. Если взять период с начала 00х по сегодня - вполне. % пенсионных отчислений был 34% сейчас всего несколько лет как 22%. возмем для простоты расчетов даже по минимуму 25% (среднее естественно больше - только в пользу моей позиции, дарю "фору" "оппонентам"). Итого получаем ежемесячных отчислений в фонд подядка 50$. На секундочку, это размер нынешней минимальной пенсии , уже со всеми "повышениями". Кстати о индексациях "солидарной системы" - после почти 4-х кратного (400%) падения гривны по отношению к доллару минимальную пенсию "проиндексировали" , если сравнивать с 2013 всего на 50%%. Средняя ЗП поднималась до 400 - пенсия прыгала до 100 - те же 25%. Не говоря о том что официальные ЗП в Украине сильно уступают реальным , а пенсия как ни крути прыгала от 42 до 100.
Вернемя к отчислениям. Как мы выше выяснили ежемесячные отчисления в пенсионный фонд , даже не с реальной а белой ЗП, фактически составляют размер минимальной пенсии. Таким образом человек после 35 лет выслуги мог бы заработать сам себе 35 лет пенсии без всяких посредников. Заметьте - те же цифры, сроки что и в вышеприведенной статистике , арифметика здесь простая, чтобы провластные флудеры тут не писали. 45 стажа - 45 лет пенсии. Ну у нас столько не живут. Я уже молчу что эти деньги могли бы работать на владельца - самые простые и доступные инвестиции - недвига , депо, и т.д. , а не на бестолковое государство, полное чиновников - хапуг. Выйдя на работу например в 20 лет , максимум в 55 можно уходить на чесно заработанную пенсию до (55+35) 90 лет, и это без реинвестиций , а они могут очень существенно увеличить "пенсию", и с правом оставить ее наследникам, в отличие от нынешней системы. В солидарной системе тебе дядя решает когда тебе выйти чтобы ты смог побыстрее умереть без заработанных выплат, каждый год повышая планку, тебе разрешают пару лет пожить на пенсию которую ты зарабатывал десятилетиями, на сегодня это 5-10 лет а то и вовсе 0 (как например для мужчин, и не надо здесь примитивных манипуляций "мужчины пенсий не поучают" - выглядит совсем уж глупо) , учитывая срок выхода на пенсию и среднюю продолжительность жизни в стране.
Как это работает на саммом деле - у многих есть персональные примеры - родители, миллионы нищих пенсионеров, со стажем работы в 40-50 лет с нищенской пенсией, близкой к минимальной. Далеко ходить не надо. При 40-50 лет стажа, например, предки мои бы не выжили бы без моей помощи на эту "пенсию" и я точно знаю что это далеко не исключительный случай. И это при том что меня фактически лишают пенсии "нововведениями", несмотря на то что какие то надцать лет отчислений - то есть я еще оплачиваю ТУ систему и у меня просто забирают мной заработанные и внесенные в пенсионный фонд деньги. И не надо здесь голимого флуда про три разных валюты, "константы", купить пенсионный стаж (кстати по двукратной цене - наглейший развод) - вот где манипуляции и пропаганда, защищающий эту грабительскую систему - все перед глазами.
Т.е. вы считаете что уже изначально некорректный посыл - взять за базу отчислений константу, не меняющуюся 35 лет? Сравнивать сумму, накопленную из взносов за такой огромный период, с суммой, рассчитанной в конце периода, безо всякого дисконтирования и проч - по вашему тоже "грамотная арифметика"? За последние 35 лет сменилось три валюты, сама гривна существует всего 21 год. Весь "расчет" - полнейшая туфта от начала и до конца, что совершенно очевидно
в реале используется соотношение зарплаты к средней по стране. типа если в 2002 была средняя 200 а чел получал 400. потом в 2011 зп была условно 3000 а он получал 6к. сейчас 7,5к средняя а он получае 15. то есть в 2 раза больше все время.
чтобы это все легче было считать, для упрощения принимается как будто инфляции нет, сзп все время была 7,5к, а чел все время получал 15 - по факту результат будет тот же, но гораздо легче считать.
где-то мелькала картинка с расчетами, там даже чисто схематично видно что в принципе схема справедлива - сколько в среднем отдал за 35 лет, столько же за следующие 17-18 и получил.
Surfer написав:Возьмем среднюю ЗП в 200$. Если взять период с начала 00х по сегодня - вполне. % пенсионных отчислений был 34% сейчас всего несколько лет как 22%. возмем для простоты расчетов даже по минимуму 25% (среднее естественно больше - только в пользу моей позиции, дарю "фору" "оппонентам"). Итого получаем ежемесячных отчислений в фонд подядка 50$. На секундочку, это размер нынешней минимальной пенсии , уже со всеми "повышениями".
вы только забыли одну деталь, которая обнуляет весь смысл написанного вами. зарплату вы берете среднюю, а пенсию - минимальную.
самые простые и доступные инвестиции - недвига, депо, и т.д.
да, чертовски выгодно, особенно если брать в 2008. "будет только дорожать"(с) а депо непременно в гривне и во что-нибудь типа бахматюковского VAB-банка ))
а не на бестолковое государство, полное чиновников - хапуг
здесь вообще никакой проблемы - если кто не доверяет как вкладами в ПФ распорядится государство - работайте в темную, ничего не платите в фонд. только потом не надо возмущаться что "государство должно мне платить просто за то что я гражданин". и все равно придется части таких хитропопых платить социалку. за счет честных налогоплательщиков.
разрешают пару лет пожить на пенсию которую ты зарабатывал десятилетиями, на сегодня это 5-10 лет а то и вовсе 0 (как например для мужчин, и не надо здесь примитивных манипуляций "мужчины пенсий не поучают" - выглядит совсем уж глупо)
я надеюсь что это такой троллинг, а не реальный уровень интеллекта того, кто это написал. гуглите что такое "возраст дожития" и как вообще вся эта демография работает на практике. мне влом по 2 раза втолковывать одно и то же.
galex написав:здесь вообще никакой проблемы - если кто не доверяет как вкладами в ПФ распорядится государство - работайте в темную, ничего не платите в фонд. только потом не надо возмущаться что "государство должно мне платить просто за то что я гражданин". и все равно придется части таких хитропопых платить социалку. за счет честных налогоплательщиков.
Т.е. Вы предлагаете нарушать законы?
П.С. Я бы с удовольствием отказался от пенсии, если бы можно было не платить взносы в ПФ. За последние 2 года я этих взносов уплатил уже полмиллиона. За эти деньги я бы сделал себе хороший ремонт и купил средненькую машину. Но в итоге я через 20 лет получу ровно столько, сколько мне хватит заплатить за коммуналку, лекарства и кусок хлеба с водой.
Т.е. вы считаете что уже изначально некорректный посыл - взять за базу отчислений константу, не меняющуюся 35 лет? Сравнивать сумму, накопленную из взносов за такой огромный период, с суммой, рассчитанной в конце периода, безо всякого дисконтирования и проч - по вашему тоже "грамотная арифметика"? За последние 35 лет сменилось три валюты, сама гривна существует всего 21 год. Весь "расчет" - полнейшая туфта от начала и до конца, что совершенно очевидно
Придраться к цифре и валюте, чтобы замылить основной посыл. Продолжайте.
Для солидарного ПФ само понятия "вернуть отчисления" - действительно абсурдно. И вопрос не в буквоедстве. Это то же самое, как ожидать возвращения уплаченных налогов. Солидарный ПФ в принципе не предполагает того, что платившему будет выплачена обратно сумма, сопоставимая взносам
Surfer написав:Возьмем среднюю ЗП в 200$.
В изначальном расчете взята +/- средняя ЗП на момент и рассчитанная от нее пенсия. Если речь идет о 35 лет стажа, то - в начале трудовогой карьеры нечасто работник может рассчитывать даже на среднюю ЗП - из 35 лет которые могут быть на момент лет 5 - вообще ВУЗ, за который никаких отчислений не было - фактически все 90-е белая ЗП в 200 долл.экв была мягко говоря повыше средней - в совокупный взнос что вы берете кроме конкертно пенсионного входит социальное страхование, как-то больничные - фактически, наибольшие отчисления в ПФ припадают не более, чем на треть всего трудового стажа. И не наскребется за 35 лет накопленной суммы в 35 пенсий, расчитанных по уровнюю ЗП в последние годы работы. Если в последние годы средняя была в 200 долл. екв, в более жирные годы (2005-2008) пусть даже 1000 долл екв, то в предыдущие 20 лет такой белой ЗП (с которой шли отчисления) скорее всего не было и близко 0 во первых, потому что у самого работника меньше опыт, ниже должность и т.п., во-вторых, сами ЗП были намного ниже, в-третьих, доля неофициальных доходов была еще выше чем сейчас, и с большой вероятностью никаких отчислений почти и не было
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Один наколядовал и сдрыснул, другой... Сегодня это можно назвать официальной практикой "нацарював тай втік" в США или ещё куда. Только царювальники неньку распотрошили в хлам - вот и осталось, что пенсии, да социалку нищих потрошить - в СШа знаете, насколько всё дорого? А ещё и на самолёте приходится на работу мотаться... Так, что не обессудьте, но что останется то и кинут...
Левацкий бессмысленный поток сознания, не относящийся к теме статьи.
Если по делу, то я не знаю как охарактеризовать - зрада это или перемога. смысл в том, что если раньше социальную допомогу (те сумму ниже минимальной пенсии тем, кто не имеет 15 лет стажа) платили всем подряд, то теперь ограничат этот аттракцион невиданной щедрости.
лично я например не хочу, чтобы из моих налогов платились деньги неким людям, которые почти всю жизнь проработали неофициально, не отлистывая в пенсионный. они не считали нужным скидываться на обеспечение пенсионеров. теперь они стали пенсионерами и я не считаю нужным скидываться на их обеспечение.
Человек не должен "зарабатывать" пенсию. Она ему положена только за то, что он является гражданином этого Государства. Если конечно... это - Государство.
я считаю что людей, которые согласны с этим утверждением, не стоит допускать до избирательных урн. потому что избирательное право - прерогатива Граждан, а не Населения. А любой Гражданин должен понимать что у государства нет денег. Все деньги, которые находятся в бюджете - это деньги налогоплательщиков. а функция государства - распределять эти деньги согласно неким правилам. Правила определяются законодателями, которых выбирают граждане страны на выборах. И основная проблема Украины в том, что весьма солидный процент населения не понимают элементарных вещей, но при этом имеют равные с гражданами права голоса.
Все четко и правильно расписано. Жаль тапка плюс не даёт поставить.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops: Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
В 90х была редкостью белая зарплата вообще , об этом тоже разговор - большинство работодателей уходили от налогов и тут хочешь не хочешь твой трудовой стаж пропадает. Взносы были грабительские , инфляция была сумашедшая. Хотя уровень черной зарплаты мог быть в разы больше условных 200уе.
Про 5 лет вуза , опыт , уровень, квалификация - это все отговорки для бедных и кстати я говорю о реальном стаже а не расчетах ПФ. Теперь становится понятна ваша позиция по поводу "работы в Украине" - при этом замявшись что то говорить про 200уе в последние годы - это убожество считать зарплатой/работой да еще с кучей оговорок. Не хотел разводить флуд по этому вопросу - но теперь все понятно , выражаю вам свои искренние соболезнования. В этой стране со времен совка рулили не представители интеллектуального труда , инженеры , не опыт и квалификация и т.п. а связи , кумовья, выпускники торговых техникумов и блатные. Посмотрите на верхушку власти что при этих что при нынешних - олигарх - карточный катала, през - проффессор - шапкокрад с двумя ходками, премьер - директор рынка , генпрокурор - даже без профильного образования. Или "сливки общества" в ВР. Я уже молчу про блатную молодую поросль от стоматологов и глав нафтогаза выписывающих себе многомиллионные зарплаты за фактически ротердамы ++, до деевых . Много интеллекта вы видели у местных хозяев лимузинов премиум класса ? Опыт работы, квалификация , образование, должность, говорите ? Это если государство скрести будет в лице вот таких вот "проффессионалов" новых или старых, никогда "не наскребется". В том то и дело что я писал если саммому распоряжаться своей зарплатой без посредников , в сравнении так сказать, то очень даже "наскребается". Более того если брать нормальные реальные зарплаты а не "статистические" в Киеве это в районе 1К. Если работать самому - то и того больше. Так вот с этой зп , откладывая условные 25% в персональный пенсионный фонд вовсе за 10 лет можно обеспечить себе 50 лет минимальной пенсии. Чтобы тут балаболы-манипуляторы не расказывали об отсутствии связи средней зарплаты и минимальной пенсии. Заработал эти деньги и могу обеспечить себя КАК МИНИМУМ минимальной пенсией, выйдя на пенсию даже в 30 лет. ОДНАКО государство в аналогничном случае говорит что 10 лет стажа для получения пенсии не достаточно вообще. Шиш тебе а не пенсию. И самое интересное что если я дальше буду работать , хотя точно буду знать что необходимого стажа для получения пенсии у меня все равно не будет, с меня все равно будут грабительски высчитывать отчисления в ПФ которых я больше не увижу.
у них "своя" "логика", которую подхватывают недалекие :
средняя продолжительность жизни в целом 71 год. но люди почему-то не желают умирать в одном и том же возрасте. следовательно, кто-то проживет 51, кто-то 61, кто-то 81, кто-то 91. в среднем получится 71. проблема в том, что этим трем людям (кто дожил до 60) после 60 нужно заплатить пенсию за 1+21+31=53 года, в среднем 17,7 на человека. Вот так и возникает возраст дожития, который гораздо выше разницы продолжительности и выхода на пенсию.
То есть "первых", умерших в 51 и ранее , работавших и отдававших свои взносы в ПФ они не учитывают в фашистской терминологии "возраста дожития". Хотя сюда же входят те кто не дожил до 60/65 лет - до сроков выхода на пенсию , или прожили в пенсионном возрасте всего несколько лет так и не "выбрав" свое - это все пенсионные взносы которые они не получили. А ведь их гораздо больше чем тех кто доживает до 81-91 - средняя продолжительность как ни крути 71 год. Весовой коэффициент накоплений тех кто не дожил до пенсии гораздо больше тех кто доживает до 91. И этот "крен" совсем не в пользу нарисованной манипуляторами схемы. Куда девается их пенсионные отчисления ? На карман и на мальдивы по примеру своих хозяев ? А для всех остальных вводятся манипуляции в виде "возраста дожития" и т.п.
Кстати терминология "возраста дожития" популярна именно за поребриком, минстець уже ольгинцев фрахтует ? И немного информации и статистики о "возрасте дожития" :
Куда прёшь?! У тебя возраст дожития закончился...
Итак, если кто-то вдруг не в курсе, то коэффициент дожития или возраст дожития (он же срок дожития) – это тот временной интервал, по истечении которого человек ДОЛЖЕН, согласно выводам специалистов Пенсионного фонда РФ, УМЕРЕТЬ, чтобы у представителей ПФР не болела голова по поводу того, из каких средств ему выплачивать пенсию. Да-да – вышел срок дожития – будь любезен предстать перед судом Господним, ибо на твоём пенсионном счёте уже нет денег...
Но ведь ни для кого не секрет, что меньшинство россиян, выходящих на пенсию, «выживает» в течение всего срока дожития. Большинство умирает, не прожив и половины от срока, установленного ПФР.
Получается, что человеку, чтобы взять от ПФР всё и ещё чуть больше, придётся «пережить» тот срок дожития, который россиянам устанавливают гуманнейшие из гуманных чиновники Фонда. Но в том и счастье для таких чиновников – 90% пенсионеров не достигают этой планки, фактически даря деньги Фонду.
И отследить судьбу этих средств чаще всего не представляется возможным, ибо ПФР по своей закрытости даст фору любой организации, включая даже спецслужбы... Причём фонд для информационного освещения упомянутой стороны его деятельности в равной степени закрыт как для самих пенсионеров, так и для журналистов, в должностные обязанности которых входит информирование населения в том числе и на пенсионные темы.
Бинго как говорится - ПФ бездонная черная дыра для рабов всю жизнь отстегивающих в ПФ и с другой стороны - рог изобилия для функционеров.
Выше абсолютно ясно показано как элементарно в рамках абсолютно доступных для всех категорий работающих уровнях ЗП от 200 до 1000 , даже не беру такие же реальные цифры выше, можно реально заработать десятилетия (35-50 лет) выплаты пусть минимальной но пенсии. Естественно реальные зароботки выше 200, и работать можно куда больше 10 лет - а следовательно пенсия не на несколько лет, четко подвинутая к средней продолжительности жизни "грамотными менеджерами" а до схочу - то есть до КОНЦА жизни а то и на наследников еще хватит, при этом песния может быть совсем не минимальной. А манипуляторы , которые считают всех видимо такими же недалекими как они сами, начинают втирать про "возраст дожития" , и прочую фигню, лишь бы скрыть что государство мягко говоря нагревает всех на этой схеме современного рабства , снимающего с зарплат 22-37% - то есть очень не маленькую часть, постоянно поднимая планку пенсионного возраста, и трудового стажа, когда дожившим остается не десятки лет а от 0 до 10 лет на получение пенсий в среднем, причем без гарантий, как видно по сегодняшним старикам, отдавшим такой же пенсионной системе 40-50 и больше трудовых лет.