Уряд визначився, як платитимуть пенсії тим, хто на неї...

Додано: Пон 22 січ, 2018 23:13

detroytred написав: Граждане выбирают из предложенного.



То, что среди 45 млн. нет своих меркелей, обам и т.д. -- попробуйте доказать)))



Почему нет лифтов, поднимающих таких людей во власть - уже другой вопрос.

Не зависящий от пересичных. Граждане выбирают из предложенного.То, что среди 45 млн. нет своих меркелей, обам и т.д. -- попробуйте доказать)))Почему нет лифтов, поднимающих таких людей во власть - уже другой вопрос.Не зависящий от пересичных.

и Меркель и Обама имели бы нулевые шансы существенно улучшить наше государственное устройство.Что-то сделал бы наверное Ли Куан Ю, но при условии диктаторских полномочий, полного контроля над ВР, исполнительной властью и судами, и гарантированно лет 10 работы без перевыборов.Возможно серьезно изменила бы ситуация модификация избирательного законодательства, при которой избирательное право оставалось бы за меньшей частью сегодняшнего электората.Короче лично я не вижу реальных решений, вижу только фантастические.На закате СССР в Киевской области родился Ян Кум. жилось его семье не очень, во-первых уровень жизни был так себе, во-вторых, у нас с детства ходила шутка про "если в кране нет воды" и я думаю ему одноклассники деликатно разъясняли что Украина для украинцев, а он пусть валит в свой Израиль. Их семья предпочла свалить в США, где Ян со временем создал WhatsApp, который продал за миллионы долларов. это на тему "БМВ и Эппл в Украине". В Киеве в центре пару дней назад разбили лицо какому-то парню из Британии за "3.14дорский цвет волос". А Стив Джобс кстати из этих, поэтому с Эппл у нас пока не сложится.я вам могу назвать несколько фамилий депутатов, выбранных по мажоритарке - они тупо приехали в область, где их никто не знал раньше, и начали заваливать избирателей баблом и продуктовыми пакетами. в цивильной стране их бы гнали пинками, у нас они выигрывают выборы с большим отрывом.посмотрите не текущие топ-рейтинги избирательских симпатий, там зэк на зэке. рабинович, ляшко, тимошенко. я уже не говорю о януковиче.так что в том что у нас вверх не выходят меркель и обама, виноват пересичный в том числе.причем если вдруг появится бессребреник, который пораскрывает схемы фирташей и левочкиных, опубликует все расклады по тимошенко, спросит у пороха на тему его договорняков с ахметовым и так далее по гриценко/бойко/мураеву и т.д. - вы тут же немедленно увидите на куче каналов интервью школьных друзей как он мучал в детстве кошек и грубил учительнице, каждая его транзакция будет обсасываться в прессе на тему "жирует в нищей и воюющей стране", любое превышение скорости на 5 км/ч, пересечение двойной сплошной или парковка там где не нужно, будет подана всеми рупорами как демонстративное пренебрежение к закону, а еще на него накинется вовка парасюк с кулаками и будет шарпать, пока не получит подсрачник в ответ. но у журналиста камера почему-то включится именно в момент подсрачника ))