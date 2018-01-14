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Експерт спрогнозував
подальше падіння гривні

Експерт спрогнозував подальше падіння гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 13:50

Експерт спрогнозував подальше падіння гривні

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів Андрій Новак, економічний експерт.

Дивися повний текст Експерт спрогнозував подальше падіння гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 13:50

цель девальвации - снизить ускорившийся поток импорта. На носу крупные выплаты - а валютный баланс отрицательный. Такое ощущение, что НБУ сметает валюту с рынка, через какие-то госбанки. Весь этот бред про предполагаемые заимствования от Минфина даже читать не хочется. Жизненная ситуация - вы бы одолжили деньги соседу, зная, что он не уверен, что он отдаст предыдущий долг другому соседу?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:31

что бы давать такие прогнозы не обязательно быть специалистом или экспертом - это же и так очевидно...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:18

Падает не гривна, а цена жизни в Украине. У главных наперсточников страны необходимо забрать израильские паспорта и выдать китайские. Как то китайскому суду более доверяю, чем тому же лондонскому.
Русский мир, конечно, может обещать весь мир для русских, но он совсем не гарантирует русским мир.
«Война сладка для тех, кто никогда не пробовал ее» - Пиндар «На войне правда — первая жертва» - Эсхил «Мы воюем чтобы жить в мире» - Аристотель
grazdanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:30

  grazdanin написав:Падает не гривна, а цена жизни в Украине. У главных наперсточников страны необходимо забрать израильские паспорта и выдать китайские. Как то китайскому суду более доверяю, чем тому же лондонскому.


1000000%
не в бровь а в глаз
georgmar
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:41

  grazdanin написав:Падает не гривна, а цена жизни в Украине. У главных наперсточников страны необходимо забрать израильские паспорта и выдать китайские. Как то китайскому суду более доверяю, чем тому же лондонскому.

Какая сегодня цена жизни в Украине? Ссылку можна на первоисточник?
Harry
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:03

  Harry написав:
  grazdanin написав:Падает не гривна, а цена жизни в Украине. У главных наперсточников страны необходимо забрать израильские паспорта и выдать китайские. Как то китайскому суду более доверяю, чем тому же лондонскому.

Какая сегодня цена жизни в Украине? Ссылку можна на первоисточник?

её очень легко определить: берёте рост личного состояния порошенко и делите его на количество погибших - это будет та цифра в которую порошенко оценивает жизнь украина...
Cler
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