Експерт спрогнозував подальше падіння гривні

Додано: Чет 18 січ, 2018 16:18

Падает не гривна, а цена жизни в Украине. У главных наперсточников страны необходимо забрать израильские паспорта и выдать китайские. Как то китайскому суду более доверяю, чем тому же лондонскому.

Русский мир, конечно, может обещать весь мир для русских, но он совсем не гарантирует русским мир.

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