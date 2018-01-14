Про це розповів Андрій Новак, економічний експерт.
Дивися повний текст Експерт спрогнозував подальше падіння гривні.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 13:50
Експерт спрогнозував подальше падіння гривні
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Дивися повний текст Експерт спрогнозував подальше падіння гривні.
Додано: Чет 18 січ, 2018 13:50
цель девальвации - снизить ускорившийся поток импорта. На носу крупные выплаты - а валютный баланс отрицательный. Такое ощущение, что НБУ сметает валюту с рынка, через какие-то госбанки. Весь этот бред про предполагаемые заимствования от Минфина даже читать не хочется. Жизненная ситуация - вы бы одолжили деньги соседу, зная, что он не уверен, что он отдаст предыдущий долг другому соседу?
Додано: Чет 18 січ, 2018 14:31
что бы давать такие прогнозы не обязательно быть специалистом или экспертом - это же и так очевидно...
Додано: Чет 18 січ, 2018 16:18
Падает не гривна, а цена жизни в Украине. У главных наперсточников страны необходимо забрать израильские паспорта и выдать китайские. Как то китайскому суду более доверяю, чем тому же лондонскому.
Русский мир, конечно, может обещать весь мир для русских, но он совсем не гарантирует русским мир.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 16:30
Додано: Чет 18 січ, 2018 16:41
Додано: Чет 18 січ, 2018 17:03
её очень легко определить: берёте рост личного состояния порошенко и делите его на количество погибших - это будет та цифра в которую порошенко оценивает жизнь украина...
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