Про це розповів Андрій Новак, економічний експерт.
Дивися повний текст Експерт спрогнозував подальше падіння гривні.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 13:50
Експерт спрогнозував подальше падіння гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт спрогнозував подальше падіння гривні.
Додано: Чет 18 січ, 2018 13:50
цель девальвации - снизить ускорившийся поток импорта. На носу крупные выплаты - а валютный баланс отрицательный. Такое ощущение, что НБУ сметает валюту с рынка, через какие-то госбанки. Весь этот бред про предполагаемые заимствования от Минфина даже читать не хочется. Жизненная ситуация - вы бы одолжили деньги соседу, зная, что он не уверен, что он отдаст предыдущий долг другому соседу?
Додано: Чет 18 січ, 2018 14:31
что бы давать такие прогнозы не обязательно быть специалистом или экспертом - это же и так очевидно...
Додано: Чет 18 січ, 2018 16:18
Падает не гривна, а цена жизни в Украине. У главных наперсточников страны необходимо забрать израильские паспорта и выдать китайские. Как то китайскому суду более доверяю, чем тому же лондонскому.
Русский мир, конечно, может обещать весь мир для русских, но он совсем не гарантирует русским мир.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 19:20
эксперт либо тупица либо пропагандист.
предпосылки для роста курса существуют всегда, потому что у Украины, как и других постсоветских стран, уровень сложности экономики лежит на ступень ниже, чем у стран, с экономиками которых мы сравниваем (в данном случае ЕС и США). поэтому курс медленно и неуклонно будет расти у всех, с определенными перерывами. страны, которые могут компенсировать импорт большими объемами своих природных ресурсов, могут замедлять этот процесс на год-два, но потом оно все равно прорывает вновь и вновь.
во-вторых, большинство импортеров это "купи-продай", достаточно примитивная экономическая деятельность. основная проблема импортеров - их слишком много, поэтому им приходится болтаться в вилке где если поднять цену чуть выше то купят у другого, а если чуть ниже, то рентабельность опустится ниже нуля.
Государство должно стремиться к тому, чтобы стимулировать производство дорогой и технологичной продукцию внутри себя, уменьшая число импортеров.
а вот экспортеры, особенно те кто торгует не сырьем и не продукцией заводов времен индустриализации СССР, вынуждены создавать что-то такое, что будет пользоваться конкурентным спросом в цивилизованных странах. а сделать это довольно нелегко. рынок экспорта на порядки выше украинского, и чем больше будет экспортеров - тем лучше.
говоря иносказательно, экспортеры это рот государства, через который питательные вещества в виде валюты поступают в его организм. а импорт - это несколько другое отверстие и процесс. и процесс этот возможен только в том случае если организм нормально кушает.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:19
да вы просто Николая Азарова цитируете! ) остановите этот поток "банальных очевидностей", а то лавры товарища Критикуса, чую, покоя не дают. На "Государство должно" можно было остановиться - оно (государство) считает, что оно никому ничего не должно. Аминь
Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:08
судя по комментариям, видно что даже такие "банальные очевидности" для многих форумчан совсем не очевидны. впрочем, некоторые просто просто сознательно врут, ибо присутствуют здесь с целью пропаганды а не обмена мнениями.
государство (в лице верхушки правительства) шкурно заинтересовано в процветании страны ибо цена их активов и доходы зависит от уровня экономики.
кстати, я не согласен с "цель девальвации - снизить ускорившийся поток импорта". мне кажется стоит поменять местами причину и следствие.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:12
Азаров бы сейчас плавно опустил бы курс, можно до 25, а можно и ниже. Радостные импортеры разогнали бы импорт гораздо покруче, сальдо снова бы перевалило минус десяток млрд за год, ускоряя падение, ЗВР наверное хватило бы до выборов.
ну а после можно винить следующих в курсе под сотню и рассказывать "вот нам удалось удерживать курс 25, а вы обрушили гривну, ограбили народ" и прочее бла-бла.
Надеюсь Порошенко не пойдет на поводу у популистов.
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