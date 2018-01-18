Експерт спрогнозував подальше падіння гривні

Додано: Чет 18 січ, 2018 19:20

эксперт либо тупица либо пропагандист.

предпосылки для роста курса существуют всегда, потому что у Украины, как и других постсоветских стран, уровень сложности экономики лежит на ступень ниже, чем у стран, с экономиками которых мы сравниваем (в данном случае ЕС и США). поэтому курс медленно и неуклонно будет расти у всех, с определенными перерывами. страны, которые могут компенсировать импорт большими объемами своих природных ресурсов, могут замедлять этот процесс на год-два, но потом оно все равно прорывает вновь и вновь.



во-вторых, большинство импортеров это "купи-продай", достаточно примитивная экономическая деятельность. основная проблема импортеров - их слишком много, поэтому им приходится болтаться в вилке где если поднять цену чуть выше то купят у другого, а если чуть ниже, то рентабельность опустится ниже нуля.

Государство должно стремиться к тому, чтобы стимулировать производство дорогой и технологичной продукцию внутри себя, уменьшая число импортеров.

а вот экспортеры, особенно те кто торгует не сырьем и не продукцией заводов времен индустриализации СССР, вынуждены создавать что-то такое, что будет пользоваться конкурентным спросом в цивилизованных странах. а сделать это довольно нелегко. рынок экспорта на порядки выше украинского, и чем больше будет экспортеров - тем лучше.



говоря иносказательно, экспортеры это рот государства, через который питательные вещества в виде валюты поступают в его организм. а импорт - это несколько другое отверстие и процесс. и процесс этот возможен только в том случае если организм нормально кушает.