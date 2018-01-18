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Плани "Укрзалізниці": в 2018-му
квитки можуть подорожчати

Плани "Укрзалізниці": в 2018-му квитки можуть подорожчати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:07

Плани "Укрзалізниці": в 2018-му квитки можуть подорожчати

Пропонуємо до обговорення:
Цього року "Укрзалізниця" планує різко поліпшити свої фінансові показники.

Дивися повний текст Плани "Укрзалізниці": в 2018-му квитки можуть подорожчати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:07

если бы объявили, что билеты могут подешеветь я бы удивилась, а так всё абсолютно прогнозируемо - при этой власти всё только дорожает...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:42

Или если бы сказали, что сэкономят за счёт снижения коррупции...
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