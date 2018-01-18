Цього року "Укрзалізниця" планує різко поліпшити свої фінансові показники.
Дивися повний текст Плани "Укрзалізниці": в 2018-му квитки можуть подорожчати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 січ, 2018 14:07
Плани "Укрзалізниці": в 2018-му квитки можуть подорожчати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Плани "Укрзалізниці": в 2018-му квитки можуть подорожчати.
Додано: Чет 18 січ, 2018 14:07
если бы объявили, что билеты могут подешеветь я бы удивилась, а так всё абсолютно прогнозируемо - при этой власти всё только дорожает...
реклама
|