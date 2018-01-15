Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної розробив новий законопроект.
Дивися повний текст Авто на «єврономерах» можуть заборонити: новий законопроект уже в Раді - адвокат.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 14:17
Авто на «єврономерах» можуть заборонити: новий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Авто на «єврономерах» можуть заборонити: новий законопроект уже в Раді - адвокат.
Додано: Чет 18 січ, 2018 16:10
"Ну и решать, что делать с теми, кто уже ездит на «еврономерах"
А что там решать? Как временную меру, до момента принятия пакетного решения вопроса, можно ввести какой нибудь "эко" или "дорожный" сбор на все иностранные авто - 1 евро в сутки. Виньетка на лобовое - и все, как это делают соседи. Это вроде в полномочиях даже Кабмина.
И деньги те в дорожный фонд направить. Заодно и по плательщику будет понятно хоть с кого спрашивать в случае аварии и брошенной машины. Вариант, думаю, совсем неплохой.
Востаннє редагувалось EKO в Чет 18 січ, 2018 16:13, всього редагувалось 1 раз.
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