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Авто на «єврономерах»
можуть заборонити: новий...

Авто на «єврономерах» можуть заборонити: новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:17

Авто на «єврономерах» можуть заборонити: новий...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної розробив новий законопроект.

Дивися повний текст Авто на «єврономерах» можуть заборонити: новий законопроект уже в Раді - адвокат.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:17

А уже ничего и не сделаешь...
Они уже все - "активисты" (тм).
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:32

долой халявщиков
9п113
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:10

"Ну и решать, что делать с теми, кто уже ездит на «еврономерах"

А что там решать? Как временную меру, до момента принятия пакетного решения вопроса, можно ввести какой нибудь "эко" или "дорожный" сбор на все иностранные авто - 1 евро в сутки. Виньетка на лобовое - и все, как это делают соседи. Это вроде в полномочиях даже Кабмина.
И деньги те в дорожный фонд направить. Заодно и по плательщику будет понятно хоть с кого спрашивать в случае аварии и брошенной машины. Вариант, думаю, совсем неплохой.
Востаннє редагувалось EKO в Чет 18 січ, 2018 16:13, всього редагувалось 1 раз.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:13

Долой барыг у власти, которые раздевают людей до гола.
Rainbow
 
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