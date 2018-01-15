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Авто на «єврономерах»
можуть заборонити: новий...

Авто на «єврономерах» можуть заборонити: новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:17

Авто на «єврономерах» можуть заборонити: новий...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної розробив новий законопроект.

Дивися повний текст Авто на «єврономерах» можуть заборонити: новий законопроект уже в Раді - адвокат.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:17

А уже ничего и не сделаешь...
Они уже все - "активисты" (тм).
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:32

долой халявщиков
9п113
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:10

"Ну и решать, что делать с теми, кто уже ездит на «еврономерах"

А что там решать? Как временную меру, до момента принятия пакетного решения вопроса, можно ввести какой нибудь "эко" или "дорожный" сбор на все иностранные авто - 1 евро в сутки. Виньетка на лобовое - и все, как это делают соседи. Это вроде в полномочиях даже Кабмина.
И деньги те в дорожный фонд направить. Заодно и по плательщику будет понятно хоть с кого спрашивать в случае аварии и брошенной машины. Вариант, думаю, совсем неплохой.
Востаннє редагувалось EKO в Чет 18 січ, 2018 16:13, всього редагувалось 1 раз.
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:54

евро в сутки эко и дорожного сбора насмешили) минимум 4 евро. это справедливая цена, заграничный сбор дороже. Только зеленая карта по территории литвы стоит от 1.5 до 2 евро в сутки. Но если такое введут, активисты х******, опять за шинами под раду попрут. а чудо власть опять проявит свою ЧЕТКУЮ и СИЛЬНУЮ позицию , проведет переговоры с активистами и пообещает все решить., и опять все дороги завалены авто вне закона. Страна не пуганых идиотов. Сто процентов, до выборов, оставят все как есть. А после , наверное изберут других правителей. , а те уже выгонят эти авто. как то так будет...Порошенко и БПП ...меньше 5ти процентов рейтинга, думаю это реальная цифра, Поэтому их задача плодотворно заработать до 19го года. А наследие на еврономерах оставят следующим)
dost1980
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 15:04

Кстати, НАСЛЕДИЕ будет и с Донбасом? и с Крымом? и с разорванными связями с МВФ? и с Россией?. Короче Порошенко после себя разруху полную оставит....
dost1980
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:16

  9п113 написав:долой халявщиков

Да. Можно ещё больше усложнить и удорожать ввоз и растаможку.
А то электорат вообще на шею сел - не хочет кормушку керманычам наполнять.
Ещё и иномарки им дешёвые подавай!
Нет уж, катайтесь на москвичах, тавриях и прочих копейках - это законно, экологично и безопасно!
А хотите на лучших машинах ездить - будьте добры отстегнуть в кормушку взнос, больше цены авто. Иначе никак :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:48

  dost1980 написав:евро в сутки эко и дорожного сбора насмешили) минимум 4 евро. это справедливая цена, заграничный сбор дороже. Только зеленая карта по территории литвы стоит от 1.5 до 2 евро в сутки. Но если такое введут, активисты х******, опять за шинами под раду попрут. а чудо власть опять проявит свою ЧЕТКУЮ и СИЛЬНУЮ позицию , проведет переговоры с активистами и пообещает все решить., и опять все дороги завалены авто вне закона. Страна не пуганых идиотов. Сто процентов, до выборов, оставят все как есть. А после , наверное изберут других правителей. , а те уже выгонят эти авто. как то так будет...Порошенко и БПП ...меньше 5ти процентов рейтинга, думаю это реальная цифра, Поэтому их задача плодотворно заработать до 19го года. А наследие на еврономерах оставят следующим)


Я ж написал что?
Как временную меру, до момента принятия пакетного решения вопроса, можно ввести какой нибудь "эко" или "дорожный" сбор на все иностранные авто - 1 евро в сутки.

Как говорится в поговорке: - С паршивой овцы - хоть шерсти клок. Можно и стопитсот евро поставить, только кто такое будет платить?
Разве лучше оставить как сейчас, когда сотни тысяч нелегальных машин бесплатно пользуются дорожной инфраструктурой, а главное, создают реальные проблемы (ведь большинство из них элементарно не имеют страховок и неизвестно к кому, в случае дтп предъявлять претензии)?
EKO
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