Авто на «єврономерах» можуть заборонити: новий...

Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:54

евро в сутки эко и дорожного сбора насмешили) минимум 4 евро. это справедливая цена, заграничный сбор дороже. Только зеленая карта по территории литвы стоит от 1.5 до 2 евро в сутки. Но если такое введут, активисты х******, опять за шинами под раду попрут. а чудо власть опять проявит свою ЧЕТКУЮ и СИЛЬНУЮ позицию , проведет переговоры с активистами и пообещает все решить., и опять все дороги завалены авто вне закона. Страна не пуганых идиотов. Сто процентов, до выборов, оставят все как есть. А после , наверное изберут других правителей. , а те уже выгонят эти авто. как то так будет...Порошенко и БПП ...меньше 5ти процентов рейтинга, думаю это реальная цифра, Поэтому их задача плодотворно заработать до 19го года. А наследие на еврономерах оставят следующим)