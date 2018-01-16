Про це стало відомо після зустрічі Державного секретаря США з консульських питань Карла Ріша і посла Валерія Чалого.
Дивися повний текст У США готові до діалогу щодо лібералізації віз для українців.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 14:21
У США готові до діалогу щодо лібералізації віз для українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У США готові до діалогу щодо лібералізації віз для українців.
Додано: Чет 18 січ, 2018 14:21
"Дальнейшую либерализацию..." - Куда уж дальше? И так визы почти никому не ставят, по программа обмена раньше было 90% виз, теперь 90% отказов, т.е. дальнейшая лирализация - это 100% отказов? Одно сплошное лицемерие
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