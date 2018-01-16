RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У США готові до діалогу щодо
лібералізації віз для українців

У США готові до діалогу щодо лібералізації віз для українців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:21

У США готові до діалогу щодо лібералізації віз для українців

Пропонуємо до обговорення:
Про це стало відомо після зустрічі Державного секретаря США з консульських питань Карла Ріша і посла Валерія Чалого.

Дивися повний текст У США готові до діалогу щодо лібералізації віз для українців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79397
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:21

"Дальнейшую либерализацию..." - Куда уж дальше? И так визы почти никому не ставят, по программа обмена раньше было 90% виз, теперь 90% отказов, т.е. дальнейшая лирализация - это 100% отказов? Одно сплошное лицемерие
Martini
 
Повідомлень: 290
З нами з: 05.10.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Expat, драйвер і 40 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Посол України повідомив, скільки українців емігрувало до... 1, 2
R2 » Чет 18 січ, 2018 10:02
14 565
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 17:35
galex
Українців готують до нового подорожчання комуналки
R2 » Вів 16 січ, 2018 12:21
5 277
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2018 20:22
galex
Світовий банк висунув вимоги щодо Антикорупційного суду
R2 » Вів 16 січ, 2018 19:36
1 83
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2018 19:36
Cryptos
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3276)
18.01.2018 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.