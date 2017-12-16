RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Американські вчені створили
засіб для пригнічення ВІЛ

Американські вчені створили засіб для пригнічення ВІЛ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:54

Американські вчені створили засіб для пригнічення ВІЛ

Пропонуємо до обговорення:
Вчені з Єльського університету створили препарат, який пригнічує роботу ферменту, який допомагає ВІЛ вбудовувати себе в ДНК клітини.

Дивися повний текст Американські вчені створили засіб для пригнічення ВІЛ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79397
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:54

Передасты возрадуются.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1054
З нами з: 12.12.11
Подякував: 629 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba, Expat, драйвер і 43 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Китаї за допомогою 3D-біопринтера створили "живу"...
R2 » Пон 08 січ, 2018 08:09
1 249
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 січ, 2018 08:09
krolik792
В Україні створили унікальну сигналізацію для... 1, 2
R2 » Суб 16 гру, 2017 21:02
14 1050
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 січ, 2018 21:29
al_avtoelectro
Російські вчені навчилися дихати рідиною 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 21 гру, 2017 16:40
32 1997
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 15:41
Иешуа Ганоцри
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3276)
18.01.2018 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.