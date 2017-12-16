Вчені з Єльського університету створили препарат, який пригнічує роботу ферменту, який допомагає ВІЛ вбудовувати себе в ДНК клітини.
Дивися повний текст Американські вчені створили засіб для пригнічення ВІЛ.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 14:54
Американські вчені створили засіб для пригнічення ВІЛ
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Дивися повний текст Американські вчені створили засіб для пригнічення ВІЛ.
Додано: Чет 18 січ, 2018 14:54
Передасты возрадуются.
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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