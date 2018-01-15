З 1 липня 2018 року Кабмін хоче зобов'язати встановити у себе платіжні термінали всі підприємства на загальній системі оподаткування, а також аграрні компанії
Дивися повний текст Податківці пояснили, чому банківські термінали не приживуться в МАФах.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 15:02
Податківці пояснили, чому банківські термінали не...
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Дивися повний текст Податківці пояснили, чому банківські термінали не приживуться в МАФах.
Додано: Чет 18 січ, 2018 15:02
Бред очередной от власти.
Продавец сам должен решать ставить ему то или иное оборудование. Выгодно ему или нет.
А не чиновник в кабинете.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 18 січ, 2018 15:26
А я не покупаю там, где нет терминала. Налоги я один должен платить?!
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