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Податківці пояснили, чому
банківські термінали не...

Податківці пояснили, чому банківські термінали не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:02

Податківці пояснили, чому банківські термінали не...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня 2018 року Кабмін хоче зобов'язати встановити у себе платіжні термінали всі підприємства на загальній системі оподаткування, а також аграрні компанії

Дивися повний текст Податківці пояснили, чому банківські термінали не приживуться в МАФах.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:02

Бред очередной от власти.
Продавец сам должен решать ставить ему то или иное оборудование. Выгодно ему или нет.
А не чиновник в кабинете.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:26

А я не покупаю там, где нет терминала. Налоги я один должен платить?!
alexander_khirhyalan
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