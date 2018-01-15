Про це мова йшла під час їх зустрічі з Гройсманом у Києві, повідомляє Урядовий портал.
Дивися повний текст Німецькі бізнесмени пропонують готувати спеціалістів для України.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 15:09
Німецькі бізнесмени пропонують готувати спеціалістів для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Німецькі бізнесмени пропонують готувати спеціалістів для України.
Додано: Чет 18 січ, 2018 16:55
Глупенький!
Это тебе объясняют, по чьему заказу уничтожают "Вищу школу" в Украине.
Образование, науку, НИИ,......
Будете буряк полоть, да картошку копать... Ибо большему Вас ничему и не научат.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 18 січ, 2018 17:06
Re: пропонують готувати
Додано: Чет 18 січ, 2018 17:27
Какую науку? Какие НИИ? Еще немцев сюда не приплетали)) Наука и образование уже давно впереди наших возможностей и реалий. Стоимость нашего образования велика, только не стоит она ничего
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