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Німецькі бізнесмени пропонують
готувати спеціалістів для...

Німецькі бізнесмени пропонують готувати спеціалістів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:09

Німецькі бізнесмени пропонують готувати спеціалістів для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це мова йшла під час їх зустрічі з Гройсманом у Києві, повідомляє Урядовий портал.

Дивися повний текст Німецькі бізнесмени пропонують готувати спеціалістів для України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:09

Хорошо бы наши общаги подогнать под "немецкие стандарты".
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:55

  Moimir написав:Хорошо бы наши общаги подогнать под "немецкие стандарты".

Глупенький!
Это тебе объясняют, по чьему заказу уничтожают "Вищу школу" в Украине.
Образование, науку, НИИ,......
Будете буряк полоть, да картошку копать... Ибо большему Вас ничему и не научат.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:06

Re: пропонують готувати

  Kudrjavuy написав:объясняют, по чьему заказу уничтожают "Вищу школу" в Украине. Образование, науку, НИИ,... Будете буряк полоть, да картошку копать... Ибо большему Вас ничему и не научат.

"За такой короткий срок старое разрушить можно, а создать новое очень трудно".
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:27

  Kudrjavuy написав: Глупенький! Это тебе объясняют, по чьему заказу уничтожают "Вищу школу" в Украине. Образование, науку, НИИ,...... Будете буряк полоть, да картошку копать... Ибо большему Вас ничему и не научат.

Какую науку? Какие НИИ? Еще немцев сюда не приплетали)) Наука и образование уже давно впереди наших возможностей и реалий. Стоимость нашего образования велика, только не стоит она ничего
Moimir
 
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