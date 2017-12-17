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Відсутність кредитів МВФ -
один із чинників падіння...

Відсутність кредитів МВФ - один із чинників падіння...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:54

Відсутність кредитів МВФ - один із чинників падіння...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр фінансів.

Дивися повний текст Відсутність кредитів МВФ - один із чинників падіння гривні - Данилюк.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:54

А дело вот в чем. Кредиторы требуют, чтобы судей украинского антикоррупционного суда назначали представители США и ЕС и чтобы этот суд был подконтролен им, а не властям Украины – так же, как Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Только и слышно мвф требует ес требует США требует. Харант без мвф и пернуть не может. Вот такая вот независимость.
Золотой батон
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 15:57

Рефинанс побольше НБУ пусть раздает, все равно Начальник там отсутствует
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:08

  Золотой батон написав:А дело вот в чем. Кредиторы требуют, чтобы судей украинского антикоррупционного суда назначали представители США и ЕС и чтобы этот суд был подконтролен им, а не властям Украины – так же, как Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Только и слышно мвф требует ес требует США требует. Харант без мвф и пернуть не может. Вот такая вот независимость.

Харант пернуть то может, но нам от его пердежа лучше жить не становится! А США жалеть Ахметовых, Кононенков не пудет, сядут все :o 8) :mrgreen:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:17

Глава Минфина подчеркнул, что в случае отсутствия кредитов МВФ Украине придется искать альтернативные источники финансирования, что не так и просто.

Перевожу:
Твердо посаженному на иглу наркоману отказывают в очередной дозе. Он в отчаянии, т.к. он уже наодалживал у всех, кто давал.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:19

  Золотой батон написав:А дело вот в чем. Кредиторы требуют, чтобы судей украинского антикоррупционного суда назначали представители США и ЕС и чтобы этот суд был подконтролен им, а не властям Украины – так же, как Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.


разве это не круто? лично я только двумя руками за! жаль наши сопротивляются
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:35

Мы же такая инвестпривлекательная страна )) с сумасшедшим ростом ВВП и благосостояния)) ..и вона как :"не так и просто". Признайтесь,нахождение каждого из вас на своих постах не имеет никакого значения ( кроме как содержать вас) для этой страны. Вы лишаете наших людей рабочих мест,пенсий, будущего..и вот вы нам жалуетесь
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:37

Иметь закон об Антикоррупционном суде - еще не значит получить кредиты от ЕС и МВФ.
Особенно, если этот самый закон будет тем, что сейчас подан в Раду от Банковой.
Однотуровый, похоже, искренне уверен в своей непотопляемости и совсем оторвался от реальности. Сейчас его со всех сторон начинают обдавать холодным душем, а из Брюсселя уже пошли и прямые намеки в плане "не хотелось бы голосовать за приостановку безвиза".
Запад склонен весьма жестко надавить на нашего главного Буратино, кредиты под фейковые законы уже не пройдут
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:38

Re: Відсутність кредитів МВФ - один із чинників падіння...

Так ото ж - може хоч один суд буде схожий на справжній суд ...
Так і вибори ж скоро ... А без підтримки Заходу ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:54

Re: відсутність кредитів

Яка економика - така и гривня.
sal
 
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