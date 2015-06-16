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Інвестиція коштів
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:19

Інвестиція коштів

Пропоную просте без жодних підводних камнів інвестування. Тут не буду пояснювати в чому саме полягає проект,тільки для тих хто реально готовий інвестувати напишу що за проект.
Суть наступна мінімальна інвестиція 100 баксів все юридично оформляється.
Прибуток буде складати 5 частину від наданої інвестиції. Довгих і розумних речей писати не буду лише конкретика. Є все готове залишається лише фінанси. Можу сам потянути це все, але треба час. Не хочу гаяти час тому звертаюся до інвесторів. Готовий ділитися.
Максимальна сума яка потрібна 10 штук баксів більше немає потреба.
Пропозиція дійсна до 05 лютого 2018 року. Після це все стане не актуальне.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:33

Re: Інвестиція коштів

Готова рассмотреть.
Прошу прислать детальную информацию на unibrok@ukr.net
UniGroup
 
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