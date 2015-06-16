Інвестиція коштів

Пропоную просте без жодних підводних камнів інвестування. Тут не буду пояснювати в чому саме полягає проект,тільки для тих хто реально готовий інвестувати напишу що за проект.
Суть наступна мінімальна інвестиція 100 баксів все юридично оформляється.
Прибуток буде складати 5 частину від наданої інвестиції. Довгих і розумних речей писати не буду лише конкретика. Є все готове залишається лише фінанси. Можу сам потянути це все, але треба час. Не хочу гаяти час тому звертаюся до інвесторів. Готовий ділитися.
Максимальна сума яка потрібна 10 штук баксів більше немає потреба.
Пропозиція дійсна до 05 лютого 2018 року. Після це все стане не актуальне.