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Трамп наполягає: за будівництво
стіни на кордоні повинна...

Трамп наполягає: за будівництво стіни на кордоні повинна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:53

Трамп наполягає: за будівництво стіни на кордоні повинна...

Пропонуємо до обговорення:
Кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою повинні виділити в Мехіко, вважає президент США Дональд Трамп.

Дивися повний текст Трамп наполягає: за будівництво стіни на кордоні повинна заплатити Мексика.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:53

За стену заплатит тот,кому она больше нужна. А значит Америка.
драйвер
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:36

Его же уже послали с этой стеной. Опять по кругу. Президент Мексики сказал, что Мексика платить не будет.
LOKY
 
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Съездил, блин, Яценюк в Вашингтон.
имхо
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