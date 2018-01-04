Кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою повинні виділити в Мехіко, вважає президент США Дональд Трамп.
Дивися повний текст Трамп наполягає: за будівництво стіни на кордоні повинна заплатити Мексика.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:53
Трамп наполягає: за будівництво стіни на кордоні повинна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Трамп наполягає: за будівництво стіни на кордоні повинна заплатити Мексика.
Додано: Чет 18 січ, 2018 19:36
Его же уже послали с этой стеной. Опять по кругу. Президент Мексики сказал, что Мексика платить не будет.
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