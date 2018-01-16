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Можна, але обережно: водіям дозволили перевищувати 50 км/год
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:55
Пропонуємо до обговорення:
Як заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, у відомстві з обережністю ставляться до можливого дозволу перевищувати швидкість в 50 км\\год на окремих ділянках дороги.
Дивися повний текст Можна, але обережно: водіям дозволили перевищувати 50 км/год
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R2
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Додано: Чет 18 січ, 2018 18:55
Те, кто нарушал, так и будут нарушать и тех, кого отмазывали, так и будут отмазывать.
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asdrud2016
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Додано: Чет 18 січ, 2018 21:57
Что то много появилось у власти ....ан....ян
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сірий
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