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У Бразилії грабіжники вимагати
видати їм біткойни у...

У Бразилії грабіжники вимагати видати їм біткойни у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:55

У Бразилії грабіжники вимагати видати їм біткойни у...

Пропонуємо до обговорення:
Невідомі, які пограбували обмінний пункт у Бразилії, вимагали у його службовців найпопулярнішу криптовалюту в світі — “Bitcoin”.

Дивися повний текст У Бразилії грабіжники вимагати видати їм біткойни у пункті обміну валюти.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:55

О,уже и грабители на биткоины перешли? Вот это прогресссссс
драйвер
 
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