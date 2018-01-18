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Посол розповів про небезпеку
для українських...

Посол розповів про небезпеку для українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:02

Посол розповів про небезпеку для українських...

Пропонуємо до обговорення:
Крім зростання турпотоку на 25%, чимало українців їдуть працювати до Туреччини.

Дивися повний текст Посол розповів про небезпеку для українських "заробітчан" у Туреччині.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:02

Это что,кампания "напугай заробитчанина"?- в Польше плохо,в Греции - плохо,в Италии - тоже плохо,уже даже в Турции - плохо. По статьям хорошо только в Германии,из статей про "от туда" в одежде из секонда улыбаются наши соотечественники рассказывая какие плюсы они нашли в Германии.
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