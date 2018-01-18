Крім зростання турпотоку на 25%, чимало українців їдуть працювати до Туреччини.
Дивися повний текст Посол розповів про небезпеку для українських "заробітчан" у Туреччині.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 19:02
Посол розповів про небезпеку для українських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Посол розповів про небезпеку для українських "заробітчан" у Туреччині.
Додано: Чет 18 січ, 2018 19:02
Это что,кампания "напугай заробитчанина"?- в Польше плохо,в Греции - плохо,в Италии - тоже плохо,уже даже в Турции - плохо. По статьям хорошо только в Германии,из статей про "от туда" в одежде из секонда улыбаются наши соотечественники рассказывая какие плюсы они нашли в Германии.
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