Найсуттєвіше змінилися очікування щодо безробіття.
Дивися повний текст Споживчі настрої українців погіршилися.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 19:08
Споживчі настрої українців погіршилися
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Дивися повний текст Споживчі настрої українців погіршилися.
Додано: Чет 18 січ, 2018 19:17
Странно конечно. Реформы идут, зп растут самыми большими темпами в европе, пенсии тоже растут, коррупция практически искоренена. А народ все не доволен.
Додано: Чет 18 січ, 2018 21:03
Скоро наш славный неподкупно честный Госстат выступит со срочным опровержением. GfK Ukraine будет немедленно объявлен агентом Кремля - и как можно было только додуматься, постить такие "неправильные цифры" в предвыборный год!
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