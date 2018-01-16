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Споживчі настрої
українців погіршилися

Споживчі настрої українців погіршилися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:08

Споживчі настрої українців погіршилися

Пропонуємо до обговорення:
Найсуттєвіше змінилися очікування щодо безробіття.

Дивися повний текст Споживчі настрої українців погіршилися.
R2
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Не может быть! С чего бы это?
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Странно конечно. Реформы идут, зп растут самыми большими темпами в европе, пенсии тоже растут, коррупция практически искоренена. А народ все не доволен.
PUnder
 
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Пост скоро. О, завтра !
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 21:03

Скоро наш славный неподкупно честный Госстат выступит со срочным опровержением. GfK Ukraine будет немедленно объявлен агентом Кремля - и как можно было только додуматься, постить такие "неправильные цифры" в предвыборный год!
antey1969
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