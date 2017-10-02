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В Одеській області вироблятимуть
біогаз з кукурудзяного...

В Одеській області вироблятимуть біогаз з кукурудзяного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:52

В Одеській області вироблятимуть біогаз з кукурудзяного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Дивися повний текст В Одеській області вироблятимуть біогаз з кукурудзяного силосу.
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:52

"13 тыс. кубических метров газа, которые идут на добычу 1192 кВт/ч электрической энергии" - явная не стыковка цифр...
Cler
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