Про це повідомляє прес-служба Державної архітектурно-будівельної інспекції.
Дивися повний текст В Одеській області вироблятимуть біогаз з кукурудзяного силосу.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 19:52
В Одеській області вироблятимуть біогаз з кукурудзяного...
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Дивися повний текст В Одеській області вироблятимуть біогаз з кукурудзяного силосу.
Додано: Чет 18 січ, 2018 19:52
"13 тыс. кубических метров газа, которые идут на добычу 1192 кВт/ч электрической энергии" - явная не стыковка цифр...
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