Про це заявив Президент Петро Порошенко під час спільної з Генерал-губернатором Канади Жулі Паєтт прес-конференції.
Дивися повний текст Двосторонній товарообіг між Україною і Канадою зріс на 60 % - Порошенко.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 20:20
Двосторонній товарообіг між Україною і Канадою зріс на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Двосторонній товарообіг між Україною і Канадою зріс на 60 % - Порошенко.
Додано: Чет 18 січ, 2018 20:20
ахахахх :) а журналісти цифер то не вкказали.
60% це коли була торгівля 1$ а стала 1,6$ !!!
60%!!!!!!
Додано: Чет 18 січ, 2018 21:46
А можно подробнее, к чему претензии?
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