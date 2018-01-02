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Двосторонній товарообіг між
Україною і Канадою зріс на...

Двосторонній товарообіг між Україною і Канадою зріс на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 20:20

Двосторонній товарообіг між Україною і Канадою зріс на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Президент Петро Порошенко під час спільної з Генерал-губернатором Канади Жулі Паєтт прес-конференції.

Дивися повний текст Двосторонній товарообіг між Україною і Канадою зріс на 60 % - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 20:20

ахахахх :) а журналісти цифер то не вкказали.
60% це коли була торгівля 1$ а стала 1,6$ !!!
60%!!!!!!
bodia1406
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 21:46

  bodia1406 написав:ахахахх :) а журналісти цифер то не вкказали.
60% це коли була торгівля 1$ а стала 1,6$ !!!
60%!!!!!!


А можно подробнее, к чему претензии?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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