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Зволікання з ринковою ціною на
газ для населення принесе...

Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #1234>
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 21:33

Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав журналістам.

Дивися повний текст Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе мільярдні збитки - Коболєв.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 21:33

что опять???))) а как же газ собственной добычи по 80 долларов?
andrey743
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:01

  andrey743 написав:что опять???))) а как же газ собственной добычи по 80 долларов?


по 80 он был в 2008 году. С того времени многое поменялось.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:10

1. "Рыночная" - это какая?
2. А сейчас какая?
3. Где газ "внутренней добычи", принадлежащий гражданам Украины (как и все недра)?
4. Премию Коболеву ляма на полтора выписали уже?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:12

  yarg написав:
  andrey743 написав:что опять???))) а как же газ собственной добычи по 80 долларов?


по 80 он был в 2008 году. С того времени многое поменялось.


Проблема всех порохоботов в том, что они считают всех кроме себя тупыми и с короткой памятью.
Yarg-специально для тебя цитата Кулявлоб
Яценюк о цене на газ. Шустер LIVE от 22.11.13.

https://www.youtube.com/watch?v=yL_9sngYSGA

По его словам стоимость газа собственной добычи от 70 до 100$ И это на конец 2013.
В вечном игноре : Василь-Рiвне, budivelnik, somilitark, Libo(Али-Джин), kievlyanka, Whatever, oxana_anaxo, pesikot, flyman, zahar_, yura_, Унуноктий(и его клоны)
Минстець: Whatever, yarg, kolbaska, bolex, mortimer, lapay, Sommer, awm111...
Dentist
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:13

  yarg написав: по 80 он был в 2008 году. С того времени многое поменялось.

как раньше воровали, так и сейчас воруют, вроде ничего не поменялось...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:15

  Cactus написав:
  yarg написав: по 80 он был в 2008 году. С того времени многое поменялось.

как раньше воровали, так и сейчас воруют, вроде ничего не поменялось...

Ну почему же? эффективность воровства повысилась :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:20

  Вкладчик1234 написав:Ну почему же? эффективность воровства повысилась :-)


Единственное, что они отреформировали и оптимизировали.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:28

Вопрос не в убытках. Если слить свой газ и импортный в единую трубу, то получится, что Нафтогаз в очень неслабых прибылях даже от потребления населением (кто сомневается - смотрим прибыль Нафтогаза за два предыдущих года). Скорее стоит вопрос в недополучении сверхпррибылей.
Последний год при кормушке - последняя возможность урвать.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 22:50

Re: Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе

  Dentist написав:По его словам стоимость газа собственной добычи от 70 до 100$ И это на конец 2013.

У газпрома $20, і що? Буріть скважину на дачі і продавайте. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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