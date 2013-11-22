Про це він сказав журналістам.
Дивися повний текст Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе мільярдні збитки - Коболєв.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 21:33
Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе мільярдні збитки - Коболєв.
Додано: Чет 18 січ, 2018 22:01
Додано: Чет 18 січ, 2018 22:10
1. "Рыночная" - это какая?
2. А сейчас какая?
3. Где газ "внутренней добычи", принадлежащий гражданам Украины (как и все недра)?
4. Премию Коболеву ляма на полтора выписали уже?
Всё IMHO
Додано: Чет 18 січ, 2018 22:12
Проблема всех порохоботов в том, что они считают всех кроме себя тупыми и с короткой памятью.
Yarg-специально для тебя цитата Кулявлоб
Яценюк о цене на газ. Шустер LIVE от 22.11.13.
По его словам стоимость газа собственной добычи от 70 до 100$ И это на конец 2013.
В вечном игноре : Василь-Рiвне, budivelnik, somilitark, Libo(Али-Джин), kievlyanka, Whatever, oxana_anaxo, pesikot, flyman, zahar_, yura_, Унуноктий(и его клоны)
Минстець: Whatever, yarg, kolbaska, bolex, mortimer, lapay, Sommer, awm111...
Додано: Чет 18 січ, 2018 22:13
Додано: Чет 18 січ, 2018 22:15
Ну почему же? эффективность воровства повысилась
Всё IMHO
Додано: Чет 18 січ, 2018 22:20
Единственное, что они отреформировали и оптимизировали.
имхо
Додано: Чет 18 січ, 2018 22:28
Вопрос не в убытках. Если слить свой газ и импортный в единую трубу, то получится, что Нафтогаз в очень неслабых прибылях даже от потребления населением (кто сомневается - смотрим прибыль Нафтогаза за два предыдущих года). Скорее стоит вопрос в недополучении сверхпррибылей.
Последний год при кормушке - последняя возможность урвать.
Додано: Чет 18 січ, 2018 22:50
Re: Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе
У газпрома $20, і що? Буріть скважину на дачі і продавайте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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