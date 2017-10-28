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Зволікання з ринковою ціною на
газ для населення принесе...

Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:43

Re: Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе

  Михалыч написав:Если Вы про то, что обещать не значит жениться

Не про це, а про те, що в житті обіцянки не завжди виконують, навіть такі чесні і принципові, як Ви. :)
Не тому що не хочуть, а тому що не можуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:44

  yarg написав:он вам соврал. поверили ? ну и лохи. как и все юляботы :)
настоящая себестоимость втрое выше.


Чего-чего? Вообще-то при "кровавом тиране" тимошонка в тюряге сидела, где ей и место, а Кулявлоб был активным майдановцем и обещал золотые горы. А по факту за его премъерство доллар в Украине опустился с 9.5 до 26, а так распиаренный проект СТЕНА-оказался как и все остальное-бутафорией(а точнее сеткой-рабицей и трехметровой канавой).
Ну и где Вече, майданы по этому поводу? Где отчет яценюка о проделанной работе? Где он вообще сейчас?
И если он брехал, да еще и вор-почему на него не завели уголовное дело и не подали в розыск?
Помню тут народ желчью брызгал о неподписанной ассоциации Януковичем(хотя ее даже никто и не читал и понятия не имел, что это такое), а тут коррупция в чистом виде на миллиарды баксов-и всем пофиг.
В вечном игноре : Василь-Рiвне, budivelnik, somilitark, Libo(Али-Джин), kievlyanka, Whatever, oxana_anaxo, pesikot, flyman, zahar_, yura_, Унуноктий(и его клоны)
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 23:52

  lapay написав:
  Михалыч написав:Если Вы про то, что обещать не значит жениться

Не про це, а про те, що в житті обіцянки не завжди виконують, навіть такі чесні і принципові, як Ви. :)
Не тому що не хочуть, а тому що не можуть.


Прямо говоря-врали когда окучивали лохторат :wink: никакого отношения слово обещание не имеет к тому, что они делали и говорили, они и не собирались это выполнять, цель была захватить власть/кормушку, не более, а если для этого надо лохторату наврать с три короба так это для них как два пальца о асфальт, это мое мнение, никаких аргументов, что хотя бы поколебали это мнение не говоря о том, что изменить его, я пока не вижу :?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:00

  Dentist написав:
  yarg написав:он вам соврал. поверили ? ну и лохи. как и все юляботы :)
настоящая себестоимость втрое выше.


Чего-чего? Вообще-то при "кровавом тиране" тимошонка в тюряге сидела, где ей и место, а Кулявлоб был активным майдановцем и обещал золотые горы. А по факту за его премъерство доллар в Украине опустился с 9.5 до 26, а так распиаренный проект СТЕНА-оказался как и все остальное-бутафорией(а точнее сеткой-рабицей и трехметровой канавой).
Ну и где Вече, майданы по этому поводу? Где отчет яценюка о проделанной работе? Где он вообще сейчас?
И если он брехал, да еще и вор-почему на него не завели уголовное дело и не подали в розыск?
Помню тут народ желчью брызгал о неподписанной ассоциации Януковичем(хотя ее даже никто и не читал и понятия не имел, что это такое), а тут коррупция в чистом виде на миллиарды баксов-и всем пофиг.


Какие вече и майданы ? у нас же хунта - всех несогласных расстреливают. Народ запуган.
Яценюк понятно где - на своих виллах во Флориде. даже дети это знают.
Какой розыск ? за что ? за то , что он соврал на шоу Шустрого , где врут все ? вы бредите.
да. мы такие. нам пофиг.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:03

"Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе мільярдні збитки"- сказал Коболев и выписал себе премию в один млн.грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:04

Re: Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе

  Михалыч написав:Прямо говоря-врали когда окучивали лохторат :wink: никакого отношения слово обещание не имеет к тому, что они делали и говорили, они и не собирались это выполнять, цель была захватить власть/кормушку, не более,

А уявіть, що було б вдвічі образливіше, якби Ви ще за них і голосували. :) :) :)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:13

  lapay написав:
  Михалыч написав:Прямо говоря-врали когда окучивали лохторат :wink: никакого отношения слово обещание не имеет к тому, что они делали и говорили, они и не собирались это выполнять, цель была захватить власть/кормушку, не более,

А уявіть, що було б вдвічі образливіше, якби Ви ще за них і голосували. :) :) :)


до них только дошло :) развели как хомячков. как кроликов
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:13

  lapay написав:
  Михалыч написав:Прямо говоря-врали когда окучивали лохторат :wink: никакого отношения слово обещание не имеет к тому, что они делали и говорили, они и не собирались это выполнять, цель была захватить власть/кормушку, не более,

А уявіть, що було б вдвічі образливіше, якби Ви ще за них і голосували. :) :) :)


И не говори, я все годы, голосую одинаково, против всех, а когда меня лишили возможности высказать свою позицию убрав с бюллетеня такой вариант, просто прихожу и порчу его, что бы за мня не вкинули :oops: как говорится, если у тебя паранойя, это не значит, что за тобой не следят))))))))

Эскадрон моих мыслей шальных, почему то вспомнил демку

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нет, даже две, вот вторая

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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:14

Опять, блин, не дискуссия, а баттл "ватников" с "вышиватниками"...

По сути -
Коболев лжет в каждом слове:
- рыночной цены не бывает, когда продавец один
- убытки будут не у государства, а у своры "эффективных менеджеров", заправляющих в Нефтегазе в пользу президентского окружения - с момента 8-кратного повышения цен на газ с 2014 года Нефтегаз заплатил дивидендов всего на 20% от полученной сверхприбыли (13 млрд грн из 65)
- рента должна решать вопрос сверхприбыли, но не решает. Не хочет, видимо. Почему - да потому что регуляторы в доле.

И вообще, сказал же человек, что все дискуссии нужно прекратить, а вы тут развели уже на 20 комментариев за час.

lapay, не ляпайте не по делу. Газпромовский газ россияне то получают по 4500 руб за 1000 кубов. В 4 раза дешевле, чем вы - нефтегазовский... А себестоимость добычи Газпрома - "всего" в 3 раза ниже, чем у Нефтегаза. Выходит, что кооператив Озеро таки поскромнее кооператива Сладкой Помадки будет...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:30

Re: Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе

  Dentist написав:Нафиг мне что-то организовывать? Я с попкорном наблюдаю за всем происходящим.У

З попкорном просто спостерігають, а не підгавкують. Сиди в своєму новосовку і "насолоджуйся". Весь світ заздрить. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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