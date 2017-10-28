Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе...

Додано: П'ят 19 січ, 2018 00:14

Опять, блин, не дискуссия, а баттл "ватников" с "вышиватниками"...



По сути -

Коболев лжет в каждом слове:

- рыночной цены не бывает, когда продавец один

- убытки будут не у государства, а у своры "эффективных менеджеров", заправляющих в Нефтегазе в пользу президентского окружения - с момента 8-кратного повышения цен на газ с 2014 года Нефтегаз заплатил дивидендов всего на 20% от полученной сверхприбыли (13 млрд грн из 65)

- рента должна решать вопрос сверхприбыли, но не решает. Не хочет, видимо. Почему - да потому что регуляторы в доле.



И вообще, сказал же человек, что все дискуссии нужно прекратить, а вы тут развели уже на 20 комментариев за час.



lapay, не ляпайте не по делу. Газпромовский газ россияне то получают по 4500 руб за 1000 кубов. В 4 раза дешевле, чем вы - нефтегазовский... А себестоимость добычи Газпрома - "всего" в 3 раза ниже, чем у Нефтегаза. Выходит, что кооператив Озеро таки поскромнее кооператива Сладкой Помадки будет...