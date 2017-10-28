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Зволікання з ринковою ціною на
газ для населення принесе...

Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 01:53

И цирк не уехал и клоуны остались, беда :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 03:01

  Dentist написав:
  yarg написав:он вам соврал. поверили ? ну и лохи. как и все юляботы :)
настоящая себестоимость втрое выше.


Чего-чего? Вообще-то при "кровавом тиране" тимошонка в тюряге сидела, где ей и место, а Кулявлоб был активным майдановцем и обещал золотые горы. А по факту за его премъерство доллар в Украине опустился с 9.5 до 26, а так распиаренный проект СТЕНА-оказался как и все остальное-бутафорией(а точнее сеткой-рабицей и трехметровой канавой).
Ну и где Вече, майданы по этому поводу? Где отчет яценюка о проделанной работе? Где он вообще сейчас?
И если он брехал, да еще и вор-почему на него не завели уголовное дело и не подали в розыск?
Помню тут народ желчью брызгал о неподписанной ассоциации Януковичем(хотя ее даже никто и не читал и понятия не имел, что это такое), а тут коррупция в чистом виде на миллиарды баксов-и всем пофиг.

Слушай, молодая Вата, песдовал бы ты к себе в Ворошиловград коронки пока ещё живым соратникам Гоши Плотника вставлять. Или Беднову с Козицыным цветочки под стеллой мраморной полоть каждое утро.
Теоретик постмайданного распада блин...Езжай в Прагу к Чертову, он тебе оклад там полторуху сделает и меньше времени на песдёшь будет.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 07:08

  барабашов написав:
  Dentist написав:
  yarg написав:он вам соврал. поверили ? ну и лохи. как и все юляботы :)
настоящая себестоимость втрое выше.


Чего-чего? Вообще-то при "кровавом тиране" тимошонка в тюряге сидела, где ей и место, а Кулявлоб был активным майдановцем и обещал золотые горы. А по факту за его премъерство доллар в Украине опустился с 9.5 до 26, а так распиаренный проект СТЕНА-оказался как и все остальное-бутафорией(а точнее сеткой-рабицей и трехметровой канавой).
Ну и где Вече, майданы по этому поводу? Где отчет яценюка о проделанной работе? Где он вообще сейчас?
И если он брехал, да еще и вор-почему на него не завели уголовное дело и не подали в розыск?
Помню тут народ желчью брызгал о неподписанной ассоциации Януковичем(хотя ее даже никто и не читал и понятия не имел, что это такое), а тут коррупция в чистом виде на миллиарды баксов-и всем пофиг.

Слушай, молодая Вата, песдовал бы ты к себе в Ворошиловград коронки пока ещё живым соратникам Гоши Плотника вставлять. Или Беднову с Козицыным цветочки под стеллой мраморной полоть каждое утро.
Теоретик постмайданного распада блин...Езжай в Прагу к Чертову, он тебе оклад там полторуху сделает и меньше времени на песдёшь будет.

Эк как пучит то.. :D
fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 07:28

Читаю и просто можно учебник для политика писать, как выкручиваться после выборов))) а если серьёзно - мелко ребята плаваете, аргументировано не можете ни на один вопрос ответить, без перехода на личности, вспоминания России, и хамства смешанного с п....ом
svetoch-10
 
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  #<1234
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