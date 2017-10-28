Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе...

Dentist написав:

yarg написав: он вам соврал. поверили ? ну и лохи. как и все юляботы

настоящая себестоимость втрое выше. он вам соврал. поверили ? ну и лохи. как и все юляботынастоящая себестоимость втрое выше.

Чего-чего? Вообще-то при "кровавом тиране" тимошонка в тюряге сидела, где ей и место, а Кулявлоб был активным майдановцем и обещал золотые горы. А по факту за его премъерство доллар в Украине опустился с 9.5 до 26, а так распиаренный проект СТЕНА-оказался как и все остальное-бутафорией(а точнее сеткой-рабицей и трехметровой канавой).Ну и где Вече, майданы по этому поводу? Где отчет яценюка о проделанной работе? Где он вообще сейчас?И если он брехал, да еще и вор-почему на него не завели уголовное дело и не подали в розыск?Помню тут народ желчью брызгал о неподписанной ассоциации Януковичем(хотя ее даже никто и не читал и понятия не имел, что это такое), а тут коррупция в чистом виде на миллиарды баксов-и всем пофиг.