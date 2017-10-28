|
|
|
Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 січ, 2018 01:53
И цирк не уехал и клоуны остались, беда
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 2863
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 809 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 03:01
Dentist написав: yarg написав:
он вам соврал. поверили ? ну и лохи. как и все юляботы
настоящая себестоимость втрое выше.
Чего-чего? Вообще-то при "кровавом тиране" тимошонка в тюряге сидела, где ей и место, а Кулявлоб был активным майдановцем и обещал золотые горы. А по факту за его премъерство доллар в Украине опустился с 9.5 до 26, а так распиаренный проект СТЕНА-оказался как и все остальное-бутафорией(а точнее сеткой-рабицей и трехметровой канавой).
Ну и где Вече, майданы по этому поводу? Где отчет яценюка о проделанной работе? Где он вообще сейчас?
И если он брехал, да еще и вор-почему на него не завели уголовное дело и не подали в розыск?
Помню тут народ желчью брызгал о неподписанной ассоциации Януковичем(хотя ее даже никто и не читал и понятия не имел, что это такое), а тут коррупция в чистом виде на миллиарды баксов-и всем пофиг.
Слушай, молодая Вата, песдовал бы ты к себе в Ворошиловград коронки пока ещё живым соратникам Гоши Плотника вставлять. Или Беднову с Козицыным цветочки под стеллой мраморной полоть каждое утро.
Теоретик постмайданного распада блин...Езжай в Прагу к Чертову, он тебе оклад там полторуху сделает и меньше времени на песдёшь будет.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 734
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 07:08
барабашов написав: Dentist написав: yarg написав:
он вам соврал. поверили ? ну и лохи. как и все юляботы
настоящая себестоимость втрое выше.
Чего-чего? Вообще-то при "кровавом тиране" тимошонка в тюряге сидела, где ей и место, а Кулявлоб был активным майдановцем и обещал золотые горы. А по факту за его премъерство доллар в Украине опустился с 9.5 до 26, а так распиаренный проект СТЕНА-оказался как и все остальное-бутафорией(а точнее сеткой-рабицей и трехметровой канавой).
Ну и где Вече, майданы по этому поводу? Где отчет яценюка о проделанной работе? Где он вообще сейчас?
И если он брехал, да еще и вор-почему на него не завели уголовное дело и не подали в розыск?
Помню тут народ желчью брызгал о неподписанной ассоциации Януковичем(хотя ее даже никто и не читал и понятия не имел, что это такое), а тут коррупция в чистом виде на миллиарды баксов-и всем пофиг.
Слушай, молодая Вата, песдовал бы ты к себе в Ворошиловград коронки пока ещё живым соратникам Гоши Плотника вставлять. Или Беднову с Козицыным цветочки под стеллой мраморной полоть каждое утро.
Теоретик постмайданного распада блин...Езжай в Прагу к Чертову, он тебе оклад там полторуху сделает и меньше времени на песдёшь будет.
Эк как пучит то..
-
fokus
-
-
- Повідомлень: 101
- З нами з: 19.03.16
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 січ, 2018 07:28
Читаю и просто можно учебник для политика писать, как выкручиваться после выборов))) а если серьёзно - мелко ребята плаваете, аргументировано не можете ни на один вопрос ответить, без перехода на личности, вспоминания России, и хамства смешанного с п....ом
-
svetoch-10
-
-
- Повідомлень: 179
- З нами з: 21.12.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|