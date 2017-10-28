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Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:17
yarg
Конечно не 100 тыс. долл.- это в Норвегии.
Но и не 500 грн., как Вы указали.
Сами посчитайте: весь газ местной добычи посчитайте по рыночной цене и разделите на численность населения.
Как ни крути, но если местный газ в большей части покрывает потребности в газе для населения, то вариант, когда один платит за другого непонятно на каком основании!! (несубсидиант за субсидианта) -- это и не рынок, и не справедливое распределение общего ресурса.
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detroytred
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:49
detroytred написав:
yarg
Конечно не 100 тыс. долл.- это в Норвегии.
Но и не 500 грн., как Вы указали.
Сами посчитайте: весь газ местной добычи посчитайте по рыночной цене и разделите на численность населения.
Как ни крути, но если местный газ в большей части покрывает потребности в газе для населения, то вариант, когда один платит за другого непонятно на каком основании!! (несубсидиант за субсидианта) -- это и не рынок, и не справедливое распределение общего ресурса.
Уточнение: газ местной добычи покрывает ВСЕ
потребности населения в газе (именно населения). Даже еще и останется.
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Imp
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:56
Runner написав:
Щоб непогано жити треба відповідальне і працьовите населення, а не місцеве "нє нає__шь - не проживешь".
Работаю на двух работах ( в белую ,з/п небольшие. ). Из всей этой лабуды конкретный вывод - одну работу брошу - нах надо ур**,это бесмысленно,уровень жизни от этого не меняется. Могу вам устроить протекцию на мое место
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THB
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:04
Imp написав:
газ местной добычи покрывает ВСЕ потребности населения в газе
Мы действительно богатая страна. У нас климат шикарный, у нас есть и море и горы, целебные воды, шикарные поля, земля,своя нефть, свой газ, свои урановые рудники, свои шахты и люди - хорошие работящие люди.
Ну почему мы так бедно живём? Почему позволяем так издеваться над собой?
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umniy
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:33
umniy написав: Imp написав:
газ местной добычи покрывает ВСЕ потребности населения в газе
Мы действительно богатая страна. У нас климат шикарный, у нас есть и море и горы, целебные воды, шикарные поля, земля,своя нефть, свой газ, свои урановые рудники, свои шахты и люди - хорошие работящие люди.
Ну почему мы так бедно живём? Почему позволяем так издеваться над собой?
Почему то вспомнил анекдот Кормили в парке птичек.
Синицы делятся на тощих и смелых.
Смелые, в свою очередь, делятся на толстых и мёртвых.
По аналогии.
Украинцы делятся на зарабатывающих мало и смелых.
Смелые, в свою очередь, делятся на тех, кто у власти/кормушки и тех, кто не у власти/кормушки.
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Михалыч
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Додано: Суб 20 січ, 2018 01:03
umniy написав: Imp написав:
газ местной добычи покрывает ВСЕ потребности населения в газе
Мы действительно богатая страна. У нас климат шикарный, у нас есть и море и горы, целебные воды, шикарные поля, земля,своя нефть, свой газ, свои урановые рудники, свои шахты и люди - хорошие работящие люди.
Ну почему мы так бедно живём? Почему позволяем так издеваться над собой?
Рабский менталитет подавляющего большинства населения. При чем это большинство активно как в хорошо иллюстрирующем нашего человека анекдоте (кратко):Экскурсия в аду, видят два котла: вокруг одного толпа чертей постоянно заталкивают назад грешников, а возле второго нет ни одного черта. Задают вопрос: "А в чем разница?".
Ответ: "В первом котле евреи - постоянно помогают друг другу выбраться, приходиться постоянно назад заталкивать. А во втором котле славяне: когда один пытается вылезти - остальные его назад тянут со словами "Ты что самый умный?".
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Imp
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Додано: Суб 20 січ, 2018 01:28
Imp написав:
Рабский менталитет подавляющего большинства населения
Я правильно понимаю, что с такой точки зрения мы просто обречены?
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umniy
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