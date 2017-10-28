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Зволікання з ринковою ціною на
газ для населення принесе...

Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:17

yarg
Конечно не 100 тыс. долл.- это в Норвегии.
Но и не 500 грн., как Вы указали.

Сами посчитайте: весь газ местной добычи посчитайте по рыночной цене и разделите на численность населения.

Как ни крути, но если местный газ в большей части покрывает потребности в газе для населения, то вариант, когда один платит за другого непонятно на каком основании!! (несубсидиант за субсидианта) -- это и не рынок, и не справедливое распределение общего ресурса.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:43

  max_us_ua написав:Cler

Вы мне?

я писала что "врёт и не краснеет" про Коболева... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:49

  detroytred написав:yarg
Конечно не 100 тыс. долл.- это в Норвегии.
Но и не 500 грн., как Вы указали.

Сами посчитайте: весь газ местной добычи посчитайте по рыночной цене и разделите на численность населения.

Как ни крути, но если местный газ в большей части покрывает потребности в газе для населения, то вариант, когда один платит за другого непонятно на каком основании!! (несубсидиант за субсидианта) -- это и не рынок, и не справедливое распределение общего ресурса.

Уточнение: газ местной добычи покрывает ВСЕ потребности населения в газе (именно населения). Даже еще и останется.
Imp
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:56

  Runner написав:Щоб непогано жити треба відповідальне і працьовите населення, а не місцеве "нє нає__шь - не проживешь".


Работаю на двух работах ( в белую ,з/п небольшие. ). Из всей этой лабуды конкретный вывод - одну работу брошу - нах надо ур**,это бесмысленно,уровень жизни от этого не меняется. Могу вам устроить протекцию на мое место :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:04

Re: Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе

  Imp написав:газ местной добычи покрывает ВСЕ потребности населения в газе


Мы действительно богатая страна. У нас климат шикарный, у нас есть и море и горы, целебные воды, шикарные поля, земля,своя нефть, свой газ, свои урановые рудники, свои шахты и люди - хорошие работящие люди.
Ну почему мы так бедно живём? Почему позволяем так издеваться над собой?
umniy
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:33

  umniy написав:
  Imp написав:газ местной добычи покрывает ВСЕ потребности населения в газе


Мы действительно богатая страна. У нас климат шикарный, у нас есть и море и горы, целебные воды, шикарные поля, земля,своя нефть, свой газ, свои урановые рудники, свои шахты и люди - хорошие работящие люди.
Ну почему мы так бедно живём? Почему позволяем так издеваться над собой?


Почему то вспомнил анекдот :)

Кормили в парке птичек.
Синицы делятся на тощих и смелых.
Смелые, в свою очередь, делятся на толстых и мёртвых.

По аналогии.
Украинцы делятся на зарабатывающих мало и смелых.
Смелые, в свою очередь, делятся на тех, кто у власти/кормушки и тех, кто не у власти/кормушки.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 01:03

  umniy написав:
  Imp написав:газ местной добычи покрывает ВСЕ потребности населения в газе


Мы действительно богатая страна. У нас климат шикарный, у нас есть и море и горы, целебные воды, шикарные поля, земля,своя нефть, свой газ, свои урановые рудники, свои шахты и люди - хорошие работящие люди.
Ну почему мы так бедно живём? Почему позволяем так издеваться над собой?

Рабский менталитет подавляющего большинства населения. При чем это большинство активно как в хорошо иллюстрирующем нашего человека анекдоте (кратко):

Экскурсия в аду, видят два котла: вокруг одного толпа чертей постоянно заталкивают назад грешников, а возле второго нет ни одного черта. Задают вопрос: "А в чем разница?".
Ответ: "В первом котле евреи - постоянно помогают друг другу выбраться, приходиться постоянно назад заталкивать. А во втором котле славяне: когда один пытается вылезти - остальные его назад тянут со словами "Ты что самый умный?".
Imp
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 01:28

Re: Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе

  Imp написав:Рабский менталитет подавляющего большинства населения


Я правильно понимаю, что с такой точки зрения мы просто обречены?
umniy
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  #<1 ... 9101112
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