Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе...

andrijk777 написав:
Бред!У нас климат шикарный
Клімат у нас фіговий! Холодно, підвищена вологість повітря, температура часто коливається біля нуля. У нас один з найгірших кліматів на планеті, якщо не враховувати слабо заселені регіони.у нас есть и море и горы, целебные воды,
А толку? В усіх великих держав, а Україна найбільша держава Європи, є різноманітні природні ландшафти. Наше море не дозволяє нам організувати курортну зону, як наприклад Турція чи Єгипет, тому що Чорне море холодне.шикарные поля, земля,
Багато чув казочок про наш чудодійний чорнозем. Але недавно побачив репортаж в якому в пустелі вирощують помідори і експортують їх. Вирощувати помідори в пустелі виявляється набагато рентабельніше ніж на нашому чорноземі, бо там можна мати по 3 урожаї в рік, а у нас тільки один.своя нефть
Це що за фантазії?свой газ
Свій газ не покриває наших потреб. Ми імпортуємо газ!свои урановые рудники, свои шахты
Сумнівні переваги. Та й і уран і вугілля ми імпортуємо по-моєму.люди - хорошие работящие люди
Також дуже сумнівне твердження. Можливо наші люди і працьовитіші за європейців, але Європа вже досягла хорошого рівня життя і їм не потрібно сильно напрягатись. А ось якщо порівнювати наприклад з Китаєм, ми значно програємо його народу в працьовитості.
Да, братцы. С таким подходом легче повеситься.