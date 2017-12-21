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На Закарпатті знайшли
родовище золота

На Закарпатті знайшли родовище золота
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 09:27

На Закарпатті знайшли родовище золота

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Державній службі геології та надр України.

Дивися повний текст На Закарпатті знайшли родовище золота.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 09:27

Так, что теперь у нас золотые запасы будут больше чем в США, а доллар будет стоит 1 гривну??? :)))
olegpm16
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:03

Так, что теперь у нас золотые запасы будут больше чем в США, а доллар будет стоит 1 гривну??? :)))

Не будет. 2,4 т золота (которые еще надо извлечь при неизвсетной стоимости добычи) - это всего около 100 млн. долларов.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:29

Чтобы добыть это золото, может потребоваться денег больше чем оно стоит. Кто смотрел сериал "Золотая лихорадка" (Gold rush), должен понимать сколько денег уходит на добычу золота и не всегда это рентабельно. Природа при этом страдает неимоверно, гробится все вокруг.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:56

  Волгарь написав:
Так, что теперь у нас золотые запасы будут больше чем в США, а доллар будет стоит 1 гривну??? :)))

Не будет. 2,4 т золота (которые еще надо извлечь при неизвсетной стоимости добычи) - это всего около 100 млн. долларов.


При цьому потібно нарити кар"єрів, побудувати збагачувальний комбінат і т.д.
Природа Карпат- наше золото. Яке не потрібно "добувати", а потрібно лише берегти.
Наші сусіди заробляють десятки мільйонів щорічно на туризмі.
Cris
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 11:17

Вчерашняя новость для тех, кто не успел прочесть?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 11:21

Когда закончится бурштын, поедут туда :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:13

Re: На Закарпатті знайшли родовище золота

  antey1969 написав:Вчерашняя новость для тех, кто не успел прочесть?)))

надо еще раз повторить, может гривна дешеветь перестанет :-)
fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:40

Вкладчик1234

Дончане приедут копанки рыть.

П. С. Вообще-то я не шучу, в 90-е у нас на Кировоградщине так и делали (название села не помню), но там золото быстро кончилось
max_us_ua
 
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