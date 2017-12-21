Про це повідомили в Державній службі геології та надр України.
Дивися повний текст На Закарпатті знайшли родовище золота.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 09:27
На Закарпатті знайшли родовище золота
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Закарпатті знайшли родовище золота.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 09:27
Так, что теперь у нас золотые запасы будут больше чем в США, а доллар будет стоит 1 гривну??? :)))
Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:03
Не будет. 2,4 т золота (которые еще надо извлечь при неизвсетной стоимости добычи) - это всего около 100 млн. долларов.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:29
Чтобы добыть это золото, может потребоваться денег больше чем оно стоит. Кто смотрел сериал "Золотая лихорадка" (Gold rush), должен понимать сколько денег уходит на добычу золота и не всегда это рентабельно. Природа при этом страдает неимоверно, гробится все вокруг.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:56
При цьому потібно нарити кар"єрів, побудувати збагачувальний комбінат і т.д.
Природа Карпат- наше золото. Яке не потрібно "добувати", а потрібно лише берегти.
Наші сусіди заробляють десятки мільйонів щорічно на туризмі.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:13
Re: На Закарпатті знайшли родовище золота
Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:40
Вкладчик1234
Дончане приедут копанки рыть.
П. С. Вообще-то я не шучу, в 90-е у нас на Кировоградщине так и делали (название села не помню), но там золото быстро кончилось
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