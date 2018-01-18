Про це повідомила прес-служба відомства.
Дивися повний текст В Україні змінять склад автомобільної аптечки.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 09:34
В Україні змінять склад автомобільної аптечки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні змінять склад автомобільної аптечки.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:36
Какой, к примеру, толк от жгута, если человек не знает как им пользоваться?
Декларативная забота хуже чем ее отсутствие, лучше бы просто не морочили голову, радетели хреновы.
Прокремлевский тролль.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 11:37
Дваждыдвашник , написано же, что в аптечке будет пошаговая инструкция.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 11:40
Re: В Україні змінять склад автомобільної аптечки
Не помешало бы в аптечке эффективное обезболивающее средство, чтобы пострадавший с тяжёлой травмой не умер от болевого шока.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:14
Чего только не придумают, только чтоб дороги не делать и за правилами дорожного движения следить ? Когда пешеходов привлекать к ответственности будем за нарушение дорожного движения ?
Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:17
Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:41
таки да, только не наркоманское, а то аптечку хрен купишь;)
и нашатырь
интересно, с медиками и МЧС-никами согласовывали или только с мировой практикой, при которой скорая появляется быстрее чем у нас?
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