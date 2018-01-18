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В Україні змінять склад
автомобільної аптечки

В Україні змінять склад автомобільної аптечки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 09:34

В Україні змінять склад автомобільної аптечки

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба відомства.

Дивися повний текст В Україні змінять склад автомобільної аптечки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 09:34

Опять грабить будут... (((
serg_vronsky
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Сразу вопрос, а сколько это будет стоить?
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Какой, к примеру, толк от жгута, если человек не знает как им пользоваться?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 11:37

Дваждыдвашник , написано же, что в аптечке будет пошаговая инструкция.
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 11:40

Re: В Україні змінять склад автомобільної аптечки

Не помешало бы в аптечке эффективное обезболивающее средство, чтобы пострадавший с тяжёлой травмой не умер от болевого шока.
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:14

Чего только не придумают, только чтоб дороги не делать и за правилами дорожного движения следить ? Когда пешеходов привлекать к ответственности будем за нарушение дорожного движения ?
lwa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:17

  lwa написав:Чего только не придумают, только чтоб дороги не делать и за правилами дорожного движения следить ? Когда пешеходов привлекать к ответственности будем за нарушение дорожного движения ?

Умничка!
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:41

  avk написав:Не помешало бы в аптечке эффективное обезболивающее средство, чтобы пострадавший с тяжёлой травмой не умер от болевого шока.


таки да, только не наркоманское, а то аптечку хрен купишь;)

и нашатырь
интересно, с медиками и МЧС-никами согласовывали или только с мировой практикой, при которой скорая появляется быстрее чем у нас?
PV
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