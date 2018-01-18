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В Україні змінять склад автомобільної аптечки
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:54
НАТОвский жгут довольно сложно использовать одной рукой. А резиновый - можно. Поэтому на передовой - посмотрите фотки, обязательно увидите бойцов, у которых резиновый жгут на бронике или прикладе.
Вообще пригодился бы гель или на крайняк порошочек (забыл, как называется), который эффективно останавливает кровь. Правда, стоит он очень дорого.
И не дай Бог пусть наркоту не суют в аптечку, а то ведь соответствующий контингент, которого полно по улицам лазит, будет бить машины в поисках. Точно так же, как на фронте наркоши тырят соответствующий препарат у ненаркош
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max_us_ua
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 13:09
max_us_ua написав:
НАТОвский жгут довольно сложно использовать одной рукой.
Который турникетный? Вроде как раз наоборот, удобно и быстро затягивается одним движением, и именно такие заказывали волонтерам.
max_us_ua написав:
Вообще пригодился бы гель или на крайняк порошочек (забыл, как называется), который эффективно останавливает кровь. Правда, стоит он очень дорого.
Целокс? Тоже заказывали, и реально очень дорогой. Не думаю, есть смысл такой держать в аптечке с вероятностью 99% что просто выбросишь по прошествии срока годности.
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Faceless
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:54
Почитаєш ці зрадофільські комменти і думаєш - ці люди взагалі цю статтю читали чи тільки заголовок? Чи в них манія писати скрізь "ЗРАДА".
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beilik_andry
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:03
Faceless
Жгут с воротком довольно проблематично одной рукой приладить. А если надо остановить кровь на ноге, он практически бесполезен. И да - резиновым на какое-то время можно приостановить потерю крови даже из области шеи. В общем, он функциональнее. А главное (с учетом, скажем так, особо широких знаний и умений тех, кто купил права) - он проще.
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max_us_ua
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