В Україні змінять склад автомобільної аптечки

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НАТОвский жгут довольно сложно использовать одной рукой. А резиновый - можно. Поэтому на передовой - посмотрите фотки, обязательно увидите бойцов, у которых резиновый жгут на бронике или прикладе.
Вообще пригодился бы гель или на крайняк порошочек (забыл, как называется), который эффективно останавливает кровь. Правда, стоит он очень дорого.
И не дай Бог пусть наркоту не суют в аптечку, а то ведь соответствующий контингент, которого полно по улицам лазит, будет бить машины в поисках. Точно так же, как на фронте наркоши тырят соответствующий препарат у ненаркош
Жгут с воротком довольно проблематично одной рукой приладить. А если надо остановить кровь на ноге, он практически бесполезен. И да - резиновым на какое-то время можно приостановить потерю крови даже из области шеи. В общем, он функциональнее. А главное (с учетом, скажем так, особо широких знаний и умений тех, кто купил права) - он проще.