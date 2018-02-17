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В Україні змінять склад
автомобільної аптечки

В Україні змінять склад автомобільної аптечки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:54

НАТОвский жгут довольно сложно использовать одной рукой. А резиновый - можно. Поэтому на передовой - посмотрите фотки, обязательно увидите бойцов, у которых резиновый жгут на бронике или прикладе.

Вообще пригодился бы гель или на крайняк порошочек (забыл, как называется), который эффективно останавливает кровь. Правда, стоит он очень дорого.

И не дай Бог пусть наркоту не суют в аптечку, а то ведь соответствующий контингент, которого полно по улицам лазит, будет бить машины в поисках. Точно так же, как на фронте наркоши тырят соответствующий препарат у ненаркош
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 13:09

Re: В Україні змінять склад автомобільної аптечки

  max_us_ua написав:НАТОвский жгут довольно сложно использовать одной рукой.

Который турникетный? Вроде как раз наоборот, удобно и быстро затягивается одним движением, и именно такие заказывали волонтерам.
  max_us_ua написав:Вообще пригодился бы гель или на крайняк порошочек (забыл, как называется), который эффективно останавливает кровь. Правда, стоит он очень дорого.
Целокс? Тоже заказывали, и реально очень дорогой. Не думаю, есть смысл такой держать в аптечке с вероятностью 99% что просто выбросишь по прошествии срока годности.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:54

Почитаєш ці зрадофільські комменти і думаєш - ці люди взагалі цю статтю читали чи тільки заголовок? Чи в них манія писати скрізь "ЗРАДА".
beilik_andry
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:03

Faceless

Жгут с воротком довольно проблематично одной рукой приладить. А если надо остановить кровь на ноге, он практически бесполезен. И да - резиновым на какое-то время можно приостановить потерю крови даже из области шеи. В общем, он функциональнее. А главное (с учетом, скажем так, особо широких знаний и умений тех, кто купил права) - он проще.
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 19:07

В якійсь іншій країні можна було б обговорювати, що в цьому добре, а що ні. У нас мета цього впровадження одна: хтось хоче на цьому добре заробити.
origenbaz
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 20:37

  maxprofit написав:Здоров"я та врятоване при ДТП життя - безцінне !

Что только не сделают только бы скорую не оснащать достаточным числом машин, топлива, людей и медикаментов. Скоро рентген-аппарат и дефибриллятор станет обязательным. :mrgreen:
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 22:00

Обычный резиновый жгут стоит 1$, а на жгуты САТ - цены кусаются :
http://paramedic.com.ua/shop/zhguty-tur ... tourniquet
warlamp
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