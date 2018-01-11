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Кабмін схвалив законопроект
про відшкодування...

Кабмін схвалив законопроект про відшкодування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 09:46

Кабмін схвалив законопроект про відшкодування...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у прес-службі Міністерства фінансів України.

Дивися повний текст Кабмін схвалив законопроект про відшкодування простроченого ПДВ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 09:46

ГейсМЭН сколько можно воровать. Впроваджуемо европейскую систему. НЕТ ПЛАТЕЖЕЙ НДС МЕЖДУ НДСными ЮРЛИЦАМИ ПО ВСЕЙ ЕРОЗОНЕ В НЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЗВАНИЯ СТРАНЫ И ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ. У нас же все круче чем в Европе (цены я имею ввиду). А вот система ВОРОВСКОГО налога НДС недотягивает, видимо уж очень сладкий КУСМАНИЩЕ пирога (кусочек не поворачивается язык сказать)
shkarapet
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