Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Гройсман розповів про долю авто з "єврономерами".
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 09:49
Гройсман розповів про долю авто з "єврономерами"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман розповів про долю авто з "єврономерами".
Додано: П'ят 19 січ, 2018 09:49
Вот когда ИКЕА в Украине появится, тогда и может "премьер министр" что то говорить на эту (и другие)тему(ы), а пока кланиемся великому созданию "ФОРЦА" этому чуду почти "украинского" автомобиле"строения".
Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:24
Объясните мне, есть понятие владения автомобилем, и пользование. Сегодня, достаточно техпаспорта (без доверенности), чтобы пользоваться чужим автомобилем. Если, водитель, после, как пишут, наезда, убийства, геноцида, торговли наркотиками, массового расстрела (язык оригинала), и т.д. убегает, то как будет отличаться способ установления личности? И, как это соотносится с тем какой регистрации авто? И, поражает, на какие жутки преступления идут водители на авто с "евробляхами" Я подозреваю, именно для этого их сюда и завозят.
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