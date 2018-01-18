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Гройсман розповів про
долю авто з "єврономерами"

Гройсман розповів про долю авто з "єврономерами"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 09:49

Гройсман розповів про долю авто з "єврономерами"

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Гройсман розповів про долю авто з "єврономерами".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 09:49

Вот когда ИКЕА в Украине появится, тогда и может "премьер министр" что то говорить на эту (и другие)тему(ы), а пока кланиемся великому созданию "ФОРЦА" этому чуду почти "украинского" автомобиле"строения".
shkarapet
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:24

Объясните мне, есть понятие владения автомобилем, и пользование. Сегодня, достаточно техпаспорта (без доверенности), чтобы пользоваться чужим автомобилем. Если, водитель, после, как пишут, наезда, убийства, геноцида, торговли наркотиками, массового расстрела (язык оригинала), и т.д. убегает, то как будет отличаться способ установления личности? И, как это соотносится с тем какой регистрации авто? И, поражает, на какие жутки преступления идут водители на авто с "евробляхами" Я подозреваю, именно для этого их сюда и завозят.
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