|
|
|
Експерт пояснив, що чекає українську економіку в 2018 році
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 січ, 2018 09:53
Пропонуємо до обговорення:
Політичний діяч Дмитро Співак заявив про те, що 2018 рік буде найважчим для економіки України. Інформація про це була опублікована на сайті каналу NewsOne.
Дивися повний текст Експерт пояснив, що чекає українську економіку в 2018 році
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79416
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|29
|
П'ят 19 січ, 2018 12:43
Cler
|
|357
|11998
|
П'ят 19 січ, 2018 12:06
sal
|
|5
|309
|
реклама
|