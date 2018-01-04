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Експерт пояснив, що чекає
українську економіку в 2018 році

Експерт пояснив, що чекає українську економіку в 2018 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 09:53

Експерт пояснив, що чекає українську економіку в 2018 році

Пропонуємо до обговорення:
Політичний діяч Дмитро Співак заявив про те, що 2018 рік буде найважчим для економіки України. Інформація про це була опублікована на сайті каналу NewsOne.

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