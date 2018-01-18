Індекси споживчих цін на товари та послуги, які підрахувала Державна служба статистики
Дивися повний текст Які товари і послуги найбільше і найменше подорожчали в 2017 році (інфографіка).
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:30
Які товари і послуги найбільше і найменше подорожчали в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які товари і послуги найбільше і найменше подорожчали в 2017 році (інфографіка).
Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:30
"Дальнейший рост цен на внутреннем рынке приведет к увеличению импорта" Честно говоря, давно покупаю, колбасу, спагетти, оливки, вино, шоколад итальянские, сыры, польские. Украинское, на сегодня, это молочка, мясо, яйца, хлеб, овощи-фрукты, процентов на 50% Украина, и то, только летом. И, что характерно, аналогичные импортные продукты, уже давно дешевле украинских, про качество, скрмно умолчим. Как-то так.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:33
Например?
Я вот очень сомневаюсь.
Прокремлевский тролль.
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