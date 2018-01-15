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Світовий банк дав рецепт
подвійного зростання для...

Світовий банк дав рецепт подвійного зростання для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:37

Світовий банк дав рецепт подвійного зростання для...

Пропонуємо до обговорення:
Україна може подвоїти темпи економічного зростання в найближчій перспективі, на тлі уповільнення зростання в розвинених державах.

Дивися повний текст Світовий банк дав рецепт подвійного зростання для української економіки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:37

Видимо всем дали ЦУ не вспоминать, что рост ВВП более 4% вообще-то противопоказан:
https://hyser.com.ua/economics/kak-pokazatel-vvp-vliyaet-na-dolg-ukrainy-24277
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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