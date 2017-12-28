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У Польщі анонсували будівництво першої атомної...
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:39
Пропонуємо до обговорення:
У Польщі триває підготовча робота до реалізації цього проекту з будівництва атомної електростанції. Про це заявив міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський, пише Польське радіо.
Дивися повний текст У Польщі анонсували будівництво першої атомної електростанції
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 10:39
Далёкое будущее, ещё дожить надо.
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mikola963
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:43
К тому времени атомная энергетика не будет такой уж привлекательной технологией. Будут альтернативы, причем не такие дорогостоящие, как сейчас
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max_us_ua
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