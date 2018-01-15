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Поліція Італії повідомила про появу на ринку пістолета...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:10
Пропонуємо до обговорення:
Основна небезпека такої зброї в тому, що її можна пронести абсолютно непомітно
Дивися повний текст Поліція Італії повідомила про появу на ринку пістолета розміром з кредитку (фото)
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:10
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