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Поліція Італії повідомила про
появу на ринку пістолета...

Поліція Італії повідомила про появу на ринку пістолета...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:10

Поліція Італії повідомила про появу на ринку пістолета...

Пропонуємо до обговорення:
Основна небезпека такої зброї в тому, що її можна пронести абсолютно непомітно

Дивися повний текст Поліція Італії повідомила про появу на ринку пістолета розміром з кредитку (фото).
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:10

Где можно купить ?
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