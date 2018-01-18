Таку думку висловила експерт з енергетичних питань Марія Яковлєва.
Дивися повний текст Платіжки не будуть шокувати українців - експерт.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:22
Платіжки не будуть шокувати українців - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платіжки не будуть шокувати українців - експерт.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:22
Платежки не будут шокировать украинцев – эксперт. Они их будут убивать наповал.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:30
Re: Платіжки не будуть шокувати українців - експерт
Ну да, какая разница сколько не платить?
Прокремлевский тролль.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:43
декабрь 2017 года был в Киеве самым тёплым за 135 лет, но при этом платёжки за отопление в декабре 2017 года были на 30% больше чем за более холодный декабрь 2016 года (Киев, Подол)...
Додано: П'ят 19 січ, 2018 13:20
Это вообще мелочи, 30% даже смешно.
У нас в доме якобы по счетчику за октябрь 2017 по сравнению с октябрем 2016 количество потребленного тепла возросло в 6 (шесть) раз (Днепровский р-н). Вот это масштаб, а Вы 30%...
Додано: П'ят 19 січ, 2018 13:22
Re: Платіжки не будуть шокувати українців - експерт
Додано: П'ят 19 січ, 2018 13:25
Re: Платіжки не будуть шокувати українців - експерт
Додано: П'ят 19 січ, 2018 13:38
coulthard
Странно, у нас наоборот (г. Киев, 75 кв. м, установлен общедомовой счетчик тепла):
ноябрь и декабрь 2016 г. - 2800 и 2990 грн.;
ноябрь и декабрь 2017 г. - 1795 и 2150 грн.
Счета уменьшились значительно, хотя счетчик был установлен еще перед прошлым сезоном. Связываю это с тем, что в этом году указанные периоды были значительно теплее. Посмотрим на январский счет...
Додано: П'ят 19 січ, 2018 13:39
Вот только счет настоящий: вместо около 90грн. за 2016 на почти 500 за 2017...
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