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Платіжки не будуть шокувати
українців - експерт

Платіжки не будуть шокувати українців - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:22

Платіжки не будуть шокувати українців - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловила експерт з енергетичних питань Марія Яковлєва.

Дивися повний текст Платіжки не будуть шокувати українців - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:22

Платежки не будут шокировать украинцев – эксперт. Они их будут убивать наповал.
PV
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:30

Re: Платіжки не будуть шокувати українців - експерт

Ну да, какая разница сколько не платить?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:43

декабрь 2017 года был в Киеве самым тёплым за 135 лет, но при этом платёжки за отопление в декабре 2017 года были на 30% больше чем за более холодный декабрь 2016 года (Киев, Подол)...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 13:20

  Cler написав:декабрь 2017 года был в Киеве самым тёплым за 135 лет, но при этом платёжки за отопление в декабре 2017 года были на 30% больше чем за более холодный декабрь 2016 года (Киев, Подол)...


Это вообще мелочи, 30% даже смешно.
У нас в доме якобы по счетчику за октябрь 2017 по сравнению с октябрем 2016 количество потребленного тепла возросло в 6 (шесть) раз (Днепровский р-н). Вот это масштаб, а Вы 30%...
coulthard
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 13:22

Re: Платіжки не будуть шокувати українців - експерт

  Cler написав:декабрь 2017 года был в Киеве самым тёплым за 135 лет, но при этом платёжки за отопление в декабре 2017 года были на 30% больше чем за более холодный декабрь 2016 года (Киев, Подол)...

Фейк?
Mirror
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 13:25

Re: Платіжки не будуть шокувати українців - експерт

  coulthard написав:Это вообще мелочи, 30% даже смешно.
У нас в доме якобы по счетчику за октябрь 2017 по сравнению с октябрем 2016 количество потребленного тепла возросло в 6 (шесть) раз (Днепровский р-н). Вот это масштаб, а Вы 30%...

Мабуть, Вас ввели в оману...
Mirror
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 13:38

coulthard

Странно, у нас наоборот (г. Киев, 75 кв. м, установлен общедомовой счетчик тепла):
ноябрь и декабрь 2016 г. - 2800 и 2990 грн.;
ноябрь и декабрь 2017 г. - 1795 и 2150 грн.
Счета уменьшились значительно, хотя счетчик был установлен еще перед прошлым сезоном. Связываю это с тем, что в этом году указанные периоды были значительно теплее. Посмотрим на январский счет...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 13:39

  Mirror написав:
  coulthard написав:Это вообще мелочи, 30% даже смешно.
У нас в доме якобы по счетчику за октябрь 2017 по сравнению с октябрем 2016 количество потребленного тепла возросло в 6 (шесть) раз (Днепровский р-н). Вот это масштаб, а Вы 30%...

Мабуть, Вас ввели в оману...


Вот только счет настоящий: вместо около 90грн. за 2016 на почти 500 за 2017...
coulthard
 
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