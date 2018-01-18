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Стало відомо, хто в Україні
зможе заробити пенсію вище...

Стало відомо, хто в Україні зможе заробити пенсію вище...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:35

Стало відомо, хто в Україні зможе заробити пенсію вище...

Пропонуємо до обговорення:
Високі пенсії можуть заробити тільки певна група трудящих.

Дивися повний текст Стало відомо, хто в Україні зможе заробити пенсію вище 10 тис. грн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:35

Как же так? А как же "перемога"?
Мои предки по факту получили чистыми +226 и +150 грн к пенсии.
Коментарии перемоги излишни.
nikitash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:46

Напрашивается очень правильный вывод: если хотите, чтобы государство сэкономило, надо: 1)чтобы те, кто работал на вредном производстве, умирали пораньше - с этим и так нет проблем. Правда, к ним много кто примазывается, покупая "вредный" стаж...; 2) представьте, какой положительный эффект для пенсионного фонда будет, если собрать всех (или почти всех) судей и прокуроров на какой-нить съезд, и выпустить там зарин (или градами разбомбить, какая разница). В последнем случае на улицах будет просто праздник, как арабы радовались 11-го сентября 2001-го...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:59

Еще бы прикинули, какой к тому времени окажется курс гривны. История гривны мне подсказывает, что 10 тыс грн в месяц через 10 лет с большой вероятностью окажутся ниже минимальной ЗП или даже стипендии в вузе.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:10

а может, для спасения государства, тех кто "працювали до виходу на пенсію ... в суді і прокуратурі" утилизировать? А то мы так долго не протянем, если этих козлов содержать будем.
szgonza999
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:28

На пенсии живут те же, кто и до нее. Судьи, прокуроры и другие ур**.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:30

  max_us_ua написав:если собрать всех (или почти всех) судей и прокуроров на какой-нить съезд, и выпустить там зарин (или градами разбомбить, какая разница).


а потом вы завтра попадаете в полицию по какому-то левому обвинению и лет так 15 ждете пока оставшиеся судьи, разгребая дела, доберутся до вашего, чтобы вынести оправдательный приговор и выпустить вас.

или кто-то въедет и раздолбет вашу машину, а вы будете те же лет 15 ожидать компенсации за ущерб.

В последнем случае на улицах будет просто праздник, как арабы радовались 11-го сентября 2001-го...


будет, не спорю. к сожалению, немалая часть нашего общества - такие же тупые макаки, как и эти арабы. некоторые потом еще удивляются "правители нас за людей не считают".
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:33

  antey1969 написав:Еще бы прикинули, какой к тому времени окажется курс гривны. История гривны мне подсказывает, что 10 тыс грн в месяц через 10 лет с большой вероятностью окажутся ниже минимальной ЗП или даже стипендии в вузе.


у меня такое впечатление что вы статью даже не открывали, а комментируете примерный смысл того, что по идее должно быть под заголовком. к какому времени? ))
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:43

Так КТО же в итоге в Украине сможет заработать пенсию выше 10 тысяч грн??
Moimir
 
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