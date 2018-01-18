Високі пенсії можуть заробити тільки певна група трудящих.
Дивися повний текст Стало відомо, хто в Україні зможе заробити пенсію вище 10 тис. грн.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:35
Стало відомо, хто в Україні зможе заробити пенсію вище...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, хто в Україні зможе заробити пенсію вище 10 тис. грн.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:35
Как же так? А как же "перемога"?
Мои предки по факту получили чистыми +226 и +150 грн к пенсии.
Коментарии перемоги излишни.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:46
Напрашивается очень правильный вывод: если хотите, чтобы государство сэкономило, надо: 1)чтобы те, кто работал на вредном производстве, умирали пораньше - с этим и так нет проблем. Правда, к ним много кто примазывается, покупая "вредный" стаж...; 2) представьте, какой положительный эффект для пенсионного фонда будет, если собрать всех (или почти всех) судей и прокуроров на какой-нить съезд, и выпустить там зарин (или градами разбомбить, какая разница). В последнем случае на улицах будет просто праздник, как арабы радовались 11-го сентября 2001-го...
Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:59
Еще бы прикинули, какой к тому времени окажется курс гривны. История гривны мне подсказывает, что 10 тыс грн в месяц через 10 лет с большой вероятностью окажутся ниже минимальной ЗП или даже стипендии в вузе.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:10
а может, для спасения государства, тех кто "працювали до виходу на пенсію ... в суді і прокуратурі" утилизировать? А то мы так долго не протянем, если этих козлов содержать будем.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 16:28
На пенсии живут те же, кто и до нее. Судьи, прокуроры и другие ур**.
Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:30
а потом вы завтра попадаете в полицию по какому-то левому обвинению и лет так 15 ждете пока оставшиеся судьи, разгребая дела, доберутся до вашего, чтобы вынести оправдательный приговор и выпустить вас.
или кто-то въедет и раздолбет вашу машину, а вы будете те же лет 15 ожидать компенсации за ущерб.
будет, не спорю. к сожалению, немалая часть нашего общества - такие же тупые макаки, как и эти арабы. некоторые потом еще удивляются "правители нас за людей не считают".
Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:33
у меня такое впечатление что вы статью даже не открывали, а комментируете примерный смысл того, что по идее должно быть под заголовком. к какому времени? ))
Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:43
Так КТО же в итоге в Украине сможет заработать пенсию выше 10 тысяч грн??
Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:56
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