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Стало відомо, хто в Україні зможе заробити пенсію вище...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 січ, 2018 20:27
Спрошу у знакомой-психиатра, у нее как раз "немного" больше 50- сто лет стажа с хвостиком, насколько велика ее пенсия. хотя уверен, что не минималка, но все же интересно
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 20:28
Moimir написав:
Так КТО же в итоге в Украине сможет заработать пенсию выше 10 тысяч грн??
Судьи и приближённые выпишут себе любую пенсию "именем Украины"
Всё IMHO
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 20:45
Moimir написав:
Так КТО же в итоге в Украине сможет заработать пенсию выше 10 тысяч грн??
Те, у кого ЗП выше средней в 3-4 раза, там же написано
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Faceless
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 21:16
Faceless написав: Moimir написав:
Так КТО же в итоге в Украине сможет заработать пенсию выше 10 тысяч грн??
Те, у кого ЗП выше средней в 3-4 раза, там же написано
Резюмируя. Те кто уже умер работая на вредном производстве и прокуроры с судьями.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 21:19
Faceless написав:
Те, у кого ЗП выше средней в 3-4 раза, там же написано
"Там же написано" в 4-5, а не 3-4. Так в какой отрасли у нас работники, с учётом необходимого стажа для получения такой пенсии, получают от 30 тыс? Судьи, прокуроры ии?
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Moimir
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 21:41
Moimir написав: Faceless написав:
Те, у кого ЗП выше средней в 3-4 раза, там же написано
"Там же написано" в 4-5, а не 3-4. Так в какой отрасли у нас работники, с учётом необходимого стажа для получения такой пенсии, получают от 30 тыс? Судьи, прокуроры ии?
В любой отрасли есть специалисты, руководители и пр, зарабатывающие официально столько и даже много больше
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Faceless
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:50
Faceless написав:
В любой отрасли есть специалисты
есть яркий пример в соседней ветке: незабвенный Коболев Андрюшенка-душенька.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 23:07
Faceless написав:
В любой отрасли есть специалисты, руководители и пр, зарабатывающие официально столько и даже много больше
Судя по тому, что в этой стране есть те, кто за неделю отпуска тратит 500 тыс$, можно смело пускать в новостную ленту " стало известно, кто в Украине может отдохнуть за 14 млн.грн."))
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Moimir
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